Міністерство війни США за указом Трампа оголосило страт операції "Південний спис"

П'ятниця 14 листопада 2025 05:25
Фото: міністр війни США Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент США Дональд Трамп віддав наказ про початок операції проти наркокартелів у західній півкулі. Міністерство війни вже взялося її виконувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Х міністра війни в США Піта Гегсета.

"Сьогодні я оголошую про початок операції "Південний спис". Ця місія, очолювана Об'єднаною оперативною групою "Південний спис" і Південним командуванням збройних сил США (Southcom), захищає нашу Батьківщину, усуває наркотерористів із нашої півкулі й оберігає нашу Батьківщину від наркотиків, що вбивають наших людей", - написав Гегсет.

Він зазначив також, що західна півкуля це "район Америки".

Трамп бореться з наркокартелями

З кожним роком у США зростає кількість людей, які помирають від наркотиків. Зокрема, від такого небезпечного опіату, як фентаніл, який став одним із головних приводів для введення 100% мит проти Китаю.

В адміністрації Трампа вважали, що Пекін докладає недостатньо зусиль для боротьби з поставками до США речовин, з яких виготовляють фентаніл. Кокаїн також є серйозною проблемою у США, як і його дешевший варіант "крек", у той час, коли популярність інших наркотиків також набирає обертів.

Венесуела, на думку глави Білого дому, один із головних постачальників наркотиків у США. У серпні Дональд Трамп підписав таємну директиву, що дозволяє реалізовувати безпосередні військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, які були визнані іноземними терористичними організаціями.

США накопичили військову міць на Карибах

У зв'язку з вищесказаним, останнім часом США посилили військову присутність у Латинській Америці. Вашингтон стверджує, що це пов'язано з боротьбою з наркоторгівлею.

Нещодавно Південне командування збройних сил США отримало у своє розпорядження авіаносець "Джеральд Форд". Він приєднається до інших військових кораблів, атомного підводного човна і літаків, що базуються в Пуерто-Ріко.

На початку листопада Дональд Трамп заявив, що дні Ніколаса Мадуро на посаді президента Венесуели добігають кінця, але висловив сумніви, що США завдадуть ударів по Венесуелі.

ЗМІ повідомляли, що у Трампа розглядають кілька варіантів ударів по Венесуелі. Це можуть бути повітряні удари по військових об'єктах, ліквідація Мадуро силами елітних частин або захоплення ключових об'єктів інфраструктури країни.

