ua en ru
Нд, 23 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Адміністрація Трампа готує новий етап операцій щодо Венесуели, - Reuters

США, Неділя 23 листопада 2025 08:15
UA EN RU
Адміністрація Трампа готує новий етап операцій щодо Венесуели, - Reuters Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Адміністрація Дональда Трампа планує найближчими днями запустити новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Агентству не вдалося встановити точний час або масштаб нових операцій, а також чи ухвалив президент США Дональд Трамп остаточне рішення діяти.

Повідомлення про майбутні дії почастішали останніми тижнями, оскільки американські військові розгорнули сили в Карибському басейні на тлі погіршення відносин з Венесуелою.

Двоє американських чиновників, на які посилається Reuters, заявили, що таємні операції, ймовірно, стануть першою частиною нових дій проти Мадуро.

Високопосадовець адміністрації в суботу не виключив жодних версій щодо Венесуели.

"Президент Трамп готовий використати всі елементи американської влади, щоб зупинити наплив наркотиків у нашу країну та притягнути винних до відповідальності", - сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Нарощування військових сил у Карибському басейні триває вже кілька місяців, і Трамп санкціонував таємні операції ЦРУ в Венесуелі.

Авіакомпанії скасували рейси з Венесуели

Водночас Федеральне управління цивільної авіації США у п'ятницю попередило авіакомпанії про "потенційно небезпечну ситуацію" під час польотів над Венесуелою та закликало їх бути обережними.

Три міжнародні авіакомпанії скасували рейси з Венесуели в суботу, 22 листопада.

Reuters інформує, що США планують у понеділок визнати "Картель де лос Солес" іноземною терористичною організацією за її ймовірну роль в імпорті незаконних наркотиків до Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа звинуватила Мадуро в керівництві Картелем, він це заперечує.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що визнання терористом "відкриває цілу низку нових можливостей для Сполучених Штатів".

Напруженість між США та Венесуелою

Як писало РБК-Україна, президент США Дональд Трамп наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі (фактично біля Венесуели). Як пояснив глава Пентагону Піт Хегсет, операція спрямована проти наркотерористичних організацій.

Також військово-морські сили США на тлі напруженості з Венесуелою завели в Карибське море ударну групу з флагманським авіаносцем USS Gerald R. Ford.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Венесуела
Новини
Росія вночі запустила по Україні майже сотню дронів: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила по Україні майже сотню дронів: як відпрацювала ППО
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті