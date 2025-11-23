Адміністрація Трампа готує новий етап операцій щодо Венесуели, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Агентству не вдалося встановити точний час або масштаб нових операцій, а також чи ухвалив президент США Дональд Трамп остаточне рішення діяти.

Повідомлення про майбутні дії почастішали останніми тижнями, оскільки американські військові розгорнули сили в Карибському басейні на тлі погіршення відносин з Венесуелою.

Двоє американських чиновників, на які посилається Reuters, заявили, що таємні операції, ймовірно, стануть першою частиною нових дій проти Мадуро.

Високопосадовець адміністрації в суботу не виключив жодних версій щодо Венесуели.

"Президент Трамп готовий використати всі елементи американської влади, щоб зупинити наплив наркотиків у нашу країну та притягнути винних до відповідальності", - сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Нарощування військових сил у Карибському басейні триває вже кілька місяців, і Трамп санкціонував таємні операції ЦРУ в Венесуелі.

Авіакомпанії скасували рейси з Венесуели

Водночас Федеральне управління цивільної авіації США у п'ятницю попередило авіакомпанії про "потенційно небезпечну ситуацію" під час польотів над Венесуелою та закликало їх бути обережними.

Три міжнародні авіакомпанії скасували рейси з Венесуели в суботу, 22 листопада.

Reuters інформує, що США планують у понеділок визнати "Картель де лос Солес" іноземною терористичною організацією за її ймовірну роль в імпорті незаконних наркотиків до Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа звинуватила Мадуро в керівництві Картелем, він це заперечує.