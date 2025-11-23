Адміністрація Трампа готує новий етап операцій щодо Венесуели, - Reuters
Адміністрація Дональда Трампа планує найближчими днями запустити новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Агентству не вдалося встановити точний час або масштаб нових операцій, а також чи ухвалив президент США Дональд Трамп остаточне рішення діяти.
Повідомлення про майбутні дії почастішали останніми тижнями, оскільки американські військові розгорнули сили в Карибському басейні на тлі погіршення відносин з Венесуелою.
Двоє американських чиновників, на які посилається Reuters, заявили, що таємні операції, ймовірно, стануть першою частиною нових дій проти Мадуро.
Високопосадовець адміністрації в суботу не виключив жодних версій щодо Венесуели.
"Президент Трамп готовий використати всі елементи американської влади, щоб зупинити наплив наркотиків у нашу країну та притягнути винних до відповідальності", - сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.
Нарощування військових сил у Карибському басейні триває вже кілька місяців, і Трамп санкціонував таємні операції ЦРУ в Венесуелі.
Авіакомпанії скасували рейси з Венесуели
Водночас Федеральне управління цивільної авіації США у п'ятницю попередило авіакомпанії про "потенційно небезпечну ситуацію" під час польотів над Венесуелою та закликало їх бути обережними.
Три міжнародні авіакомпанії скасували рейси з Венесуели в суботу, 22 листопада.
Reuters інформує, що США планують у понеділок визнати "Картель де лос Солес" іноземною терористичною організацією за її ймовірну роль в імпорті незаконних наркотиків до Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа звинуватила Мадуро в керівництві Картелем, він це заперечує.
Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що визнання терористом "відкриває цілу низку нових можливостей для Сполучених Штатів".
Напруженість між США та Венесуелою
Як писало РБК-Україна, президент США Дональд Трамп наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі (фактично біля Венесуели). Як пояснив глава Пентагону Піт Хегсет, операція спрямована проти наркотерористичних організацій.
Також військово-морські сили США на тлі напруженості з Венесуелою завели в Карибське море ударну групу з флагманським авіаносцем USS Gerald R. Ford.