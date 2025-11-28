США начнут останавливать венесуэльских наркоторговцев на суше, - Трамп

США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Дональда Трампа, которого цитирует Reuters.

"Вы, наверное, заметили, что люди не хотят доставлять грузы морем, и мы начнем останавливать их также на суше. На суше это сделать легче, и мы начнем это делать очень скоро", - отметил Трамп, выступая онлайн перед военнослужащими США.

Министерство коммуникаций Венесуэлы пока не давало комментариев по этому поводу, пишет Reuters.

Администрация Трампа рассматривает варианты борьбы с Венесуэлой, а именно с президентом Николасом Мадуро, который якобы задействован в поставках наркотиков в США. Мадуро отрицает любые связи с незаконной торговлей наркотиками.