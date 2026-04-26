США перехопили судно "тіньового флоту" Ірану в Аравійському морі

08:50 26.04.2026 Нд
2 хв
Скільки іранських суден уже було перехоплено від початку морської блокади?
Марія Науменко
Фото: нафтовий танкер (Getty Images)

США перехопили в Аравійському морі судно "тіньового флоту" Ірану, яке намагалося прорвати морську блокаду та транспортувати енергоресурси.

Йдеться про судно Sevan, яке входило до групи з 19 кораблів, що транспортують іранську нафту та газові продукти на зовнішні ринки.

За даними військових, судно було перехоплено вертольотом ВМС США з есмінця USS Pinckney. Наразі воно виконує наказ повернутися до Ірану під супроводом американських сил.

У Центральному командуванні зазначили, що судна "тіньового флоту" перебувають під санкціями Мінфіну США через участь у транспортуванні енергоресурсів, зокрема пропану та бутану, на мільярди доларів.

З початку морської блокади вже 37 суден було змушено змінити курс.

Ситуація в Ормузькій протоці

Нагадаємо, 13 квітня США оголосили про початок морської блокади Ормузької протоки після того, як Іран обмежив рух суден у відповідь на удари США та Ізраїлю.

У межах цієї стратегії президент США Дональд Трамп наказав ВМС відкривати вогонь по суднах, які займаються мінуванням протоки, а також не виключив можливості обмежених військових ударів по Ірану.

На цьому тлі союзники США готуються до потенційних операцій у регіоні. Зокрема, Німеччина вже перекидає спеціалізовані кораблі ближче до Ормузької протоки, однак планує долучитися до розмінування лише після припинення бойових дій.

Водночас Туреччина заявила про готовність розглянути участь у розмінуванні стратегічного нафтового маршруту після можливої мирної угоди між Іраном і США.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранБлизький СхідНАФТАтіньовий флот