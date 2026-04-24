Трамп наказав розстрілювати судна, що мінують Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив про різке посилення тиску на Іран, віддавши наказ ВМС діяти жорстко в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

США нарощують тиск на Іран

Сполучені Штати посилили тиск на Іран, фактично запровадивши морську блокаду. Вашингтон розраховує змусити Тегеран повернутися до переговорів. Паралельно Ізраїль і Ліван розглядають можливість продовження режиму припинення вогню ще на три тижні.

Наказ Трампа ВМС США

Президент Дональд Трамп розпорядився відкривати вогонь по будь-якому судну, яке займається встановленням мін в Ормузькій протоці. Рішення було ухвалено після перехоплення двох нафтових супертанкерів, які намагалися обійти обмеження на рух до іранських портів і з них.

Економічний тиск через нафту

Цей крок став частиною стратегії Білого дому щодо обмеження експорту іранської нафти. Вашингтон має намір посилити економічний тиск, скоротивши ключові валютні надходження Тегерана і змусивши його піти на поступки.

"У мене є весь час світла, а в Ірану - ні - час спливає!", - написав Трамп у дописі на Truth Social.

Терміни та реакція ринку

Прихильники Трампа вважають, що блокада може призвести до зупинки видобутку нафти в Ірані приблизно за два тижні. Водночас аналітики JPMorgan припускають, що для досягнення такого результату США знадобиться близько місяця.

Ситуація в Ормузькій протоці

Після початку операції частина суден, пов'язаних з Іраном, змінила маршрут і відмовилася від проходу через протоку. Однак деякі танкери продовжують рух, що, за даними компаній з відстеження суден, може дозволити Ірану довше витримувати тиск.