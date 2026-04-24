Трамп наказав розстрілювати судна, що мінують Ормузьку протоку

16:55 24.04.2026 Пт
Цей крок - частина стратегії зі скорочення експорту нафти Ірану
Анастасія Никончук
Трамп наказав розстрілювати судна, що мінують Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив про різке посилення тиску на Іран, віддавши наказ ВМС діяти жорстко в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Читайте також: Припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" продовжено на три тижні, - Трамп

США нарощують тиск на Іран

Сполучені Штати посилили тиск на Іран, фактично запровадивши морську блокаду. Вашингтон розраховує змусити Тегеран повернутися до переговорів. Паралельно Ізраїль і Ліван розглядають можливість продовження режиму припинення вогню ще на три тижні.

Наказ Трампа ВМС США

Президент Дональд Трамп розпорядився відкривати вогонь по будь-якому судну, яке займається встановленням мін в Ормузькій протоці. Рішення було ухвалено після перехоплення двох нафтових супертанкерів, які намагалися обійти обмеження на рух до іранських портів і з них.

Економічний тиск через нафту

Цей крок став частиною стратегії Білого дому щодо обмеження експорту іранської нафти. Вашингтон має намір посилити економічний тиск, скоротивши ключові валютні надходження Тегерана і змусивши його піти на поступки.

"У мене є весь час світла, а в Ірану - ні - час спливає!", - написав Трамп у дописі на Truth Social.

Терміни та реакція ринку

Прихильники Трампа вважають, що блокада може призвести до зупинки видобутку нафти в Ірані приблизно за два тижні. Водночас аналітики JPMorgan припускають, що для досягнення такого результату США знадобиться близько місяця.

Ситуація в Ормузькій протоці

Після початку операції частина суден, пов'язаних з Іраном, змінила маршрут і відмовилася від проходу через протоку. Однак деякі танкери продовжують рух, що, за даними компаній з відстеження суден, може дозволити Ірану довше витримувати тиск.

Нагадуємо, що від початку конфлікту з Іраном Сполучені Штати задіяли близько 1100 далекобійних крилатих ракет Tomahawk, спочатку призначених для можливого протистояння з Китаєм. Їхнє використання вже перевищило річні обсяги закупівель, оскільки було випущено понад тисячу таких ракет.

Зазначимо, що в адміністрації президента США Дональда Трампа опрацювали кілька сценаріїв можливих заходів щодо країн, які відмовилися підтримати Вашингтон у війні проти Ірану.

Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським