Більше жодних винятків для нафти РФ та Ірану, заявили у Мінфіні США
США остаточно перекривають "кисень" російському та іранському нафтовому експорту. Вашингтон більше не йтиме на поступки агресорам заради стабілізації світових цін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра фінансів США Скотта Бессента агенції Associated Press.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що жодних нових дозволів на продаж іранської та російської сировини не буде. США встановили жорстку блокаду особливо для Тегерану.
"У нас блокада, і нафта не надходить. І ми вважаємо, що в наступні два-три дні їм доведеться почати зупиняти виробництво, що дуже погано вплине на їхні свердловини", - сказав чиновник.
Зупинка видобутку - це величезний ризик, адже якщо свердловини законсервувати неправильно, вони можуть ніколи не повернутися до колишніх потужностей.
Щодо Росії позиція Вашингтона також змінилася. У березні США вимушено дозволили продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже були завантажені на танкери. Ціна бареля підскочила вище 100 доларів і адміністрація Білого дому хотіла стабілізувати енергетичні ринки.
Тепер цей період закінчився і Бессент пояснив, що російська нафта, яка "знаходилася на воді", фактично закінчилася. Нових дозволів на постачання не буде. Додаткове постачання з РФ більше не є необхідним для світової економіки.
Бесент пояснив, що послаблення для російської нафти були викликані проханням країн, які особливо страждали від нафтової кризи.
"Понад 10 найвразливіших і найбідніших країн звернулися до мене і запитали: «Чи можете ви допомогти?" - сказав Бессент. "Це було для тих вразливих і бідних країн. Але я не думаю, що у нас буде ще одне продовження. Я думаю, що російська нафта, що знаходиться на воді, була значною мірою вичерпана".
