Обстрел Днепра Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

США перехватили судно "теневого флота" Ирана в Аравийском море

08:50 26.04.2026 Вс
2 мин
Сколько иранских судов уже было перехвачено с начала морской блокады?
aimg Мария Науменко
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

США перехватили в Аравийском море судно "теневого флота" Ирана, которое пыталось прорвать морскую блокаду и транспортировать энергоресурсы.

Речь идет о судне Sevan, которое входило в группу из 19 кораблей, транспортирующих иранскую нефть и газовые продукты на внешние рынки.

По данным военных, судно было перехвачено вертолетом ВМС США с эсминца USS Pinckney. Сейчас оно выполняет приказ вернуться в Иран под сопровождением американских сил.

В Центральном командовании отметили, что суда "теневого флота" находятся под санкциями Минфина США из-за участия в транспортировке энергоресурсов, в частности пропана и бутана, на миллиарды долларов.

С начала морской блокады уже 37 судов были вынуждены изменить курс.

Ситуация в Ормузском проливе

Напомним, 13 апреля США объявили о начале морской блокады Ормузского пролива после того, как Иран ограничил движение судов в ответ на удары США и Израиля.

В рамках этой стратегии президент США Дональд Трамп приказал ВМС открывать огонь по судам, которые занимаются минированием пролива, а также не исключил возможности ограниченных военных ударов по Ирану.

На этом фоне союзники США готовятся к потенциальным операциям в регионе. В частности, Германия уже перебрасывает специализированные корабли ближе к Ормузскому проливу, однако планирует присоединиться к разминированию только после прекращения боевых действий.

В то же время Турция заявила о готовности рассмотреть участие в разминировании стратегического нефтяного маршрута после возможного мирного соглашения между Ираном и США.

Больше по теме:
