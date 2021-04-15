ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден объявил ЧС в сфере нацбезопасности из-за действий России

Новина українською → Вашингтон, Четверг 15 апреля 2021 16:56
Байден объявил ЧС в сфере нацбезопасности из-за действий России Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

После введения санкций против России президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. По его словам, угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.

Соответствующе обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома.

В частности, Байден уведомил Конгресс о том, что издал указ об объявлении режима ЧС в национальной безопасности из-за действий России против внешней политики и экономики США.

Он также уточнил, что имеет в виду под вредными действиями России:

  • вмешательство в американские выборы
  • кибератаки
  • транснациональная коррупция для влияния на иностранные правительства
  • преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом
  • подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США
  • нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств

Напомним, ранее РБК-Украина подробно расписало, кто оказался под санкциями США за вмешательство в выборы.

Кроме того, сегодня США ввели санкции в отношении российских технологических компаний за кибератаки, а также против причастных к оккупации Крыма. В России уже заявили, что ответ Москвы будет неотвратимым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"
США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"
DAILY
COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса