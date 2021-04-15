Байден объявил ЧС в сфере нацбезопасности из-за действий России
После введения санкций против России президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. По его словам, угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.
Соответствующе обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома.
В частности, Байден уведомил Конгресс о том, что издал указ об объявлении режима ЧС в национальной безопасности из-за действий России против внешней политики и экономики США.
Он также уточнил, что имеет в виду под вредными действиями России:
- вмешательство в американские выборы
- кибератаки
- транснациональная коррупция для влияния на иностранные правительства
- преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом
- подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США
- нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств
Напомним, ранее РБК-Украина подробно расписало, кто оказался под санкциями США за вмешательство в выборы.
Кроме того, сегодня США ввели санкции в отношении российских технологических компаний за кибератаки, а также против причастных к оккупации Крыма. В России уже заявили, что ответ Москвы будет неотвратимым.