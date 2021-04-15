Байден объявил ЧС в сфере нацбезопасности из-за действий России

После введения санкций против России президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. По его словам, угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.

Соответствующе обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома .

В частности, Байден уведомил Конгресс о том, что издал указ об объявлении режима ЧС в национальной безопасности из-за действий России против внешней политики и экономики США.

Он также уточнил, что имеет в виду под вредными действиями России: