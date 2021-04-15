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В Украине существенно снизили штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 20:12
В Украине существенно снизили штрафы за нерастаможенные "евробляхи" Фото: штрафы за нерастаможенные "евробляхи" существенно снизили (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада существенно снизила штрафы за нерастаможенные "евробляхи". Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №4644-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 237 депутатов Рады.

Документ вносит изменения в Таможенный кодекс. Закон снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине.

Ко второму чтению из закона убрали норму о разработке и утверждении Кабинетом министров временного порядка выполнения таможенных формальностей при таможенном оформлении авто на еврономерах, ведь оно будет происходить в соответствии с Таможенным кодексом.

Предусмотрено, что транспортные средства должны быть личного пользования, которые были в использовании и с года выпуска которых прошло более 5 лет, и которые классифицируются по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонн) согласно УКТ ВЭД. Речь об авто, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Исключается необходимость физлица дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину в случае, когда такая уплата уже состоялась при вывозе этого транспортного средства с территории Украины (например, с целью снятия его с учета в иностранной стране).

До 270 дней увеличивается срок действия упрощения растаможки автомобилей для участников боевых действий. Но при условии документального подтверждения их пребывания более 90 дней со дня вступления в силу закона непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, льготное таможенное оформление, которое устанавливается этим законопроектом, не распространяется на:

  • транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу,
  • специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф и аналогичные транспортные средства,
  • моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал парламенту принять этот законопроект во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, за основу этот документ Рада поддержала в конце февраля.

Так, ранее финансовый комитет ВР придумал, как решить проблему с нерастаможенными автомобилями на еврономерах. Комитет наработал два законопроекта.

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