США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации . Как заявили в Вашингтоне, санкции ввели за "вредоносную внешнюю деятельность" России.

Об этом говорится на сайте Белого дома .

"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредоносную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме", - заявили в администрации президента США.

Санкции вводятся, в частности, за вмешательство в американские выборы, а также за совершение кибератак на США.

США запретили американским финучреждениям участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центрбанком России, Фондом национального благосостояния РФ или Минфином РФ. Также запрещено предоставление займов в рублях или не в рублях этим российским учреждениям.

"Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга России в случае необходимости", - отметили в Белом доме.

Санкции также были введены против шести российских компаний, которые подозревают в причастности к кибератакам на SolarWinds. А за вмешательство в выборы 2020 года санкции наложили на 32 юридических и физических лиц, связанных с РФ.

Кроме того, санкции были наложены на 8 физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.