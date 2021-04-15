В России отреагировали на санкции США: ответ будет неотвратимым
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение новых санкции против Москвы со стороны Вашингтона. Она заявила, что ответ России будет неотвратимым.
Об этом сообщил российское агентство "ТАСС".
Как подчеркнула Захарова, новые санкции, введенные администрацией Джо Байдена, только "повышают конфронтационный градус" в российско-американских отношениях.
Она добавила, что российский МИД уже вызвал к себе на разговор посла США в Москве.
"Разговор будет тяжелым", - сказала Захарова.
Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.
Как писало РБК-Украина, США ввели санкции против ряда российских технологических компаний, которые считаются причастными к кибератакам.
Также американские санкции наложили на физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.
Кроме того, администрация Байдена решила выслать из США десять российских дипломатов.