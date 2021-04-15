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У Макрона подтвердили участие Меркель во встрече с Зеленским. Обсудят Россию

Новина українською → Париж, Четверг 15 апреля 2021 17:37
У Макрона подтвердили участие Меркель во встрече с Зеленским. Обсудят Россию Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном. С ней проведут видеоконференцию.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Сообщается, что стороны обсудят риски эскалации конфликта, которая вызвана стягиванием российских войск к границе с Украиной.

"Президент Макрон примет Зеленского в обед, а затем проведет видеоконференцию с госпожой Меркель", - отметили в Елисейском дворце.

Напомним, ранее об участии Меркель в переговорах сообщали источники РБК-Украина.

Завтра, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом во Франции, где проведет переговоры с Макроном и Меркель - сторонами нормандского формата по мирному урегулировании конфликта на Донбассе.

Встреча пройдет на фоне эскалации ситуации на Донбассе и напряженности возле украинской государственной границы. Российская Федерация несколько дней стягивала свои войска под Воронеж. Украина считает, что это может быть угрозой военной провокации.

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