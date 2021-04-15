Ивано-Франковск сформирует отряд добровольцев на случай вторжения России
Ивано-Франковск на фоне стягивания российских войск к Украине и обострения на Донбассе сформирует отряд добровольцев. Его хотят задействовать в случае вторжения Российской Федерации.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
По его словам, он поручил Муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев.
"(они, - ред.) в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе", - отметил Марцинкив.
По его словам, на сегодня в Муниципальной инспекции города работают 36 участников боевых действий.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия значительно нарастила количество военной техники возле украинской границы. Кроме того, он подчеркнул, что Киев не боится возможных военных провокаций со стороны Москвы.
Российская Федерация несколько дней стягивала свои войска под Воронеж. Украина считает, что это может быть угрозой военного вторжения.
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