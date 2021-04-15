Ивано-Франковск сформирует отряд добровольцев на случай вторжения России

Ивано-Франковск на фоне стягивания российских войск к Украине и обострения на Донбассе сформирует отряд добровольцев. Его хотят задействовать в случае вторжения Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, он поручил Муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев.

"(они, - ред.) в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе", - отметил Марцинкив.

По его словам, на сегодня в Муниципальной инспекции города работают 36 участников боевых действий.