ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ивано-Франковск сформирует отряд добровольцев на случай вторжения России

Новина українською → Ивано-Франковск, Четверг 15 апреля 2021 19:01
Ивано-Франковск сформирует отряд добровольцев на случай вторжения России Фото: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив (facebook com  Руслан Марцинкив)
Автор: РБК-Украина

Ивано-Франковск на фоне стягивания российских войск к Украине и обострения на Донбассе сформирует отряд добровольцев. Его хотят задействовать в случае вторжения Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, он поручил Муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев.

"(они, - ред.) в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе", - отметил Марцинкив.

По его словам, на сегодня в Муниципальной инспекции города работают 36 участников боевых действий.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия значительно нарастила количество военной техники возле украинской границы. Кроме того, он подчеркнул, что Киев не боится возможных военных провокаций со стороны Москвы.

Российская Федерация несколько дней стягивала свои войска под Воронеж. Украина считает, что это может быть угрозой военного вторжения.

Отметим, о ситуации с частными военными компаниями в Украине читайте в материале "Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Ивано-Франковск добровольцы
NEWS
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
DAILY
COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса