США можуть відмінити санкції проти нафти РФ через дві важливі причини, - Bloomberg

Сполучені Штати у майбутньому можуть знову тимчасово зняти санкції з нафти російського походження, яка перевозиться танкерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Адміністрація президента США Дональда Трампа вчора, 16 травня, не продовжила ліцензію, яка дозволяла крахнам-імпортерам тимчасово купувати російську нафту.

Проте за інформацією агентства, Як і у попередні рази, лобіювання з боку азіатських союзників Сполучених Штатів та посилення напруженості на нафтовому ринку можуть спонукати адміністрацію Трампа видати новий дозвіл на купівлю санкційної нафти пізніше.

Що передувало

Нагадаємо, 13 березня Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії, та дозволило Москві продавати вже відвантажені нафтові ресурси, що фактично тимчасово пом'якшує санкційний тиск на РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що підстав для послаблення санкційного тиску на Росію наразі немає, оскільки це лише стимулюватиме агресію Кремля.