США можуть відмінити санкції проти нафти РФ через дві важливі причини, - Bloomberg

15:32 17.05.2026 Нд
2 хв
Що може змусити США відмовитись від санкцій проти Росії?
aimg Костянтин Широкун
США можуть відмінити санкції проти нафти РФ через дві важливі причини, - Bloomberg Фото: США можуть відмінити санкції проти нафти РФ (Getty Images)
Сполучені Штати у майбутньому можуть знову тимчасово зняти санкції з нафти російського походження, яка перевозиться танкерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: "Лавочку" прикрито: США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа вчора, 16 травня, не продовжила ліцензію, яка дозволяла крахнам-імпортерам тимчасово купувати російську нафту.

Проте за інформацією агентства, Як і у попередні рази, лобіювання з боку азіатських союзників Сполучених Штатів та посилення напруженості на нафтовому ринку можуть спонукати адміністрацію Трампа видати новий дозвіл на купівлю санкційної нафти пізніше.

Що передувало

Нагадаємо, 13 березня Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії, та дозволило Москві продавати вже відвантажені нафтові ресурси, що фактично тимчасово пом'якшує санкційний тиск на РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що підстав для послаблення санкційного тиску на Росію наразі немає, оскільки це лише стимулюватиме агресію Кремля.

Згодом глава Мінфіну США Скотт Бессент у квітні заявив, що Вашингтон не буде продовжувати винятки в санкціях, щоб і далі дозволити купувати деякі сорти російської нафти. Однак зрештою через два дні Мінфін таки видав новий дозвіл.

Також додамо, що вже наприкінці квітня Бессент сказав, що США остаточно перекривають "кисень" російському та іранському нафтовому експорту. Він говорив, що Вашингтон більше не буде йти на поступки агресорам заради стабілізації світових цін.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки НАФТА Санкції проти Росії
Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни
