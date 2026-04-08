"Приводів немає": Зеленський пояснив, чому не можна послаблювати санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому світ зараз не має зменшувати санкційний тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

Глава держави розповів про реакцію ринків на припинення вогню на Близькому Сході - зокрема, зниження цін на нафту.

"Це водночас правильний сигнал щодо Росії - що окрім наших далекобійних санкцій інші інструменти також будуть працювати", - сказано в його заяві.

Зеленський додав, що фактично немає приводів зменшувати санкційний тиск, адже раніше про це говорили як про необхідність послабити проблеми на світовому нафтовому ринку.

"І якщо вдасться розблокувати Ормузьку протоку - а це глобальна необхідність, - російські нафтові доходи мають і надалі знижуватись. Нафта живить російську війну та робить Росію впевненою в собі. І саме через це росіяни так вкладалися в підтримку іранського режиму, намагалися затягнути ту війну", - пояснив президент.

Він заявив, що "війна нікому не потрібна", та наголосив на важливості того, щоб світові держави зробили "правильні безпекові висновки" після того, що сталося.

Нагадаємо, ціни на сиру нафту різко впали нижче 100 доларів за барель після того, як Трамп заявив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном. Це найбільше одноденне падіння цін на нафту з часів війни в Перській затоці 1991 року.