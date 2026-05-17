США могут отменить санкции против нефти РФ по двум важным причинам, - Bloomberg
Соединенные Штаты в будущем могут снова временно снять санкции с нефти российского происхождения, которая перевозится танкерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Администрация президента США Дональда Трампа вчера, 16 мая, не продлила лицензию, которая позволяла крахнам-импортерам временно покупать российскую нефть.
Однако по информации агентства, как и в предыдущие разы, лоббирование со стороны азиатских союзников Соединенных Штатов и усиление напряженности на нефтяном рынке могут побудить администрацию Трампа выдать новое разрешение на покупку санкционной нефти позже.
Что предшествовало
Напомним, 13 марта Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России, и позволило Москве продавать уже отгруженные нефтяные ресурсы, что фактически временно смягчает санкционное давление на РФ.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оснований для ослабления санкционного давления на Россию пока нет, поскольку это только будет стимулировать агрессию Кремля.
Впоследствии глава Минфина США Скотт Бессент в апреле заявил, что Вашингтон не будет продлевать исключения в санкциях, чтобы и дальше позволить покупать некоторые сорта российской нефти. Однако в конце концов через два дня Минфин таки выдал новое разрешение.
Также добавим, что уже в конце апреля Бессент сказал, что США окончательно перекрывают "кислород" российскому и иранскому нефтяному экспорту. Он говорил, что Вашингтон больше не будет идти на уступки агрессорам ради стабилизации мировых цен.