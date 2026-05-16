"Лавочку" прикрито: США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з РФ

21:35 16.05.2026 Сб
2 хв
Скільки разів США продовжували ліцензію на купівлю нафти з РФ?
aimg Едуард Ткач
"Лавочку" прикрито: США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з РФ Фото: глава Мінфіну США Скотт Бессент (Getty Images)
Адміністрація Трампа не продовжила ліцензію, яка дозволяла тимчасово купувати російську нафту. Це сталося незважаючи на те, що війна з Іраном посилює побоювання щодо поставок нафти та зростання цін на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, закінчення терміну ліцензії фактично завершує короткий період, протягом якого США послабили санкції щодо деяких видів нафти з РФ, дозволивши закупівлі. В іншому випадку - ці закупівлі були б заборонені.

Зокрема, перший виняток адміністрація Трампа випустила в березні, а другий - після закінчення першого терміну дії у квітні. Обидві ліцензії стосувалися тільки частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери.

Bloomberg зазначає, що скасування санкцій викликало суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції необхідними для того, щоб позбавити Росію доходів від нафти і фінансування війни проти України.

Критики зі свого боку стверджують, що послаблення санкцій сприяло збагаченню Москви. Навіть незважаючи на те, що обмеження зняли тільки для нафти, яка вже була завантажена на танкери, РФ збагатилася за рахунок різкого стрибка цін на цей енергоресурс.

При цьому деякі країни, включно з Індією та Індонезією, лобіювали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій, адже війна з Іраном і майже повне закриття Ормузької протоки позбавляють світові ринки мільйонів барелів нафти щодня.

Що передувало

Нагадаємо, що глава Мінфіну США Скотт Бессент у квітні заявив, що Вашингтон не буде продовжувати винятки в санкціях, щоб і далі дозволити купувати деякі сорти російської нафти. Однак зрештою через два дні Мінфін таки видав новий дозвіл.

Бессент пояснив сенатській комісії, що ці зміни відбулися після того, як "понад 10 найбільш вразливих і найбідніших країн із погляду енергопостачання" звернулися до нього з проханням про продовження терміну.

Зазначимо, що глава Мінфіну США назвав попередні кроки необхідними для забезпечення стабільності на світових енергетичних ринках в умовах конфлікту на Близькому Сході.

Також додамо, що вже наприкінці квітня Бессент сказав, що США остаточно перекривають "кисень" російському та іранському нафтовому експорту. Він говорив, що Вашингтон більше не буде йти на поступки агресорам заради стабілізації світових цін.

