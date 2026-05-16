"Лавочку" прикрито: США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з РФ

Адміністрація Трампа не продовжила ліцензію, яка дозволяла тимчасово купувати російську нафту. Це сталося незважаючи на те, що війна з Іраном посилює побоювання щодо поставок нафти та зростання цін на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, закінчення терміну ліцензії фактично завершує короткий період, протягом якого США послабили санкції щодо деяких видів нафти з РФ, дозволивши закупівлі. В іншому випадку - ці закупівлі були б заборонені.

Зокрема, перший виняток адміністрація Трампа випустила в березні, а другий - після закінчення першого терміну дії у квітні. Обидві ліцензії стосувалися тільки частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери.

Bloomberg зазначає, що скасування санкцій викликало суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції необхідними для того, щоб позбавити Росію доходів від нафти і фінансування війни проти України.

Критики зі свого боку стверджують, що послаблення санкцій сприяло збагаченню Москви. Навіть незважаючи на те, що обмеження зняли тільки для нафти, яка вже була завантажена на танкери, РФ збагатилася за рахунок різкого стрибка цін на цей енергоресурс.

При цьому деякі країни, включно з Індією та Індонезією, лобіювали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій, адже війна з Іраном і майже повне закриття Ормузької протоки позбавляють світові ринки мільйонів барелів нафти щодня.