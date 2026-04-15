Чи діятиме виняток для нафти РФ й надалі? Бессент дав чітку відповідь

Міністерство фінансів США раніше надало виняток з санкційного режиму для російської сирої нафти, дія якого завершилась 11 квітня. Продовжувати послаблення для агресора Вашингтон не збирається.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

"Ми не будемо продовжувати дію загальної ліцензії на російську нафту і не будемо продовжувати дію загальної ліцензії на іранську нафту", - наголосив він.

Раніше Міністерство фінансів США тимчасово дозволяло продаж російської сирої нафти, що застрягла на танкерах у морі через збої в постачаннях.

Термін дії попереднього дозволу на продаж сировини країни-агресорки закінчився 11 квітня. Крім того, 19 квітня завершиться дія окремого дозволу, що стосується іранської нафти та нафтохімічної продукції.

Послаблення санкцій щодо нафти РФ

Нагадаємо, 13 березня Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії. Воно дозволило країні-агресорці продавати вже відвантажені нафтові ресурси, що фактично тимчасово пом'якшує санкційний тиск на Москву.

Нещодавно в адміністрації американського президента Дональда Трампа розглядали можливість продовження спеціальних винятків для купівлі російської нафти, аби стабілізувати внутрішні ціни на пальне у США.