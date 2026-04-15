ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Чи діятиме виняток для нафти РФ й надалі? Бессент дав чітку відповідь

21:51 15.04.2026 Ср
2 хв
Міністр фінансів США поставив крапку у нафтовому питанні
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)

Міністерство фінансів США раніше надало виняток з санкційного режиму для російської сирої нафти, дія якого завершилась 11 квітня. Продовжувати послаблення для агресора Вашингтон не збирається.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

"Ми не будемо продовжувати дію загальної ліцензії на російську нафту і не будемо продовжувати дію загальної ліцензії на іранську нафту", - наголосив він.

Раніше Міністерство фінансів США тимчасово дозволяло продаж російської сирої нафти, що застрягла на танкерах у морі через збої в постачаннях.

Термін дії попереднього дозволу на продаж сировини країни-агресорки закінчився 11 квітня. Крім того, 19 квітня завершиться дія окремого дозволу, що стосується іранської нафти та нафтохімічної продукції.

Послаблення санкцій щодо нафти РФ

Нагадаємо, 13 березня Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії. Воно дозволило країні-агресорці продавати вже відвантажені нафтові ресурси, що фактично тимчасово пом'якшує санкційний тиск на Москву.

Нещодавно в адміністрації американського президента Дональда Трампа розглядали можливість продовження спеціальних винятків для купівлі російської нафти, аби стабілізувати внутрішні ціни на пальне у США.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що підстав для послаблення санкційного тиску на Росію наразі немає, оскільки це лише стимулюватиме агресію Кремля.

Зазначимо, сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що скасування нафтових антиросійських санкцій на 30 днів стало "винагородою" для російського диктатора Володимира Путіна за надання Ірану розвідданих для ударів по американських військах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Іран Скотт Бессент Нефть
Новини
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Аналітика
