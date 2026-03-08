США хочуть захопити важливий острів в Ірані, - Axios

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів також було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.

Іранська армія у відповідь почала атакувати як Ізраїль, так інизки країн Близького Сходу. Під ударом опинились, зокрема, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія та Азербайджан.

Також було завдано удару по британській військовій базі на Кіпрі, що сколинуло Європу та змусило готуватись до можливих військових дій.

Вчора президент США Дональд Трамп анонсував "серйозний удар" по Ірану, пообіцявши "повне знищення" військового потенціалу країни у разі продовження ядерних розробок.

Водночас у ЗМІ з'являлася інформація, що Трамп виявляв інтерес до ідеї розмістити іноземні війська у буферних зонах для забезпечення стабільності в регіонах конфліктів.

Також РБК-Україна писало, чи стане цей конфлікт "другим Іраком" для США та чи можлива у цьому протистоянні швидка перемога без затяжної наземної операції.

Крім того, експерти попереджають, що велика війна на Близькому Сході спустошує збройні арсенали, через що Європа та Україна можуть зіткнутися з дефіцитом боєприпасів.