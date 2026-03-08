RU

США хотят захватить важный остров в Иране, - Axios

10:12 08.03.2026 Вс
2 мин
Он является критически важным для иранской экономики
aimg Татьяна Степанова
Фото: США хотят захватить важный остров в Иране (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки хотят захватить остров Харк в Персидском заливе, который принадлежит Ирану.

По данным источников издания, американские чиновники обсудили возможность захвата острова Харк - главного терминала Ирана по экспорту нефти.

Через этот остров проходит около 90% экспорта сырой нефти Ирана, что делает его критически важным для экономики страны.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Иранская армия в ответ начала атаковать как Израиль, так и ряд стран Ближнего Востока. Под ударом оказались, в частности, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Азербайджан.

Также был нанесён удар по британской военной базе на Кипре, что всколыхнуло Европу и заставило готовиться к возможным военным действиям.

Вчера президент США Дональд Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану, пообещав "полное уничтожение" военного потенциала страны в случае продолжения ядерных разработок.

В то же время в СМИ появлялась информация, что Трамп проявлял интерес к идее разместить иностранные войска в буферных зонах для обеспечения стабильности в регионах конфликтов.

Также РБК-Украина писало, станет ли этот конфликт "вторым Ираком" для США и возможна ли в этом противостоянии быстрая победа без затяжной наземной операции.

Кроме того, эксперты предупреждают, что большая война на Ближнем Востоке опустошает вооруженные арсеналы, из-за чего Европа и Украина могут столкнуться с дефицитом боеприпасов.

