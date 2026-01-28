США хочуть вийти з НАТО? Рубіо закликав "переосмислити" Альянс

НАТО потребує переосмислення, а європейські країни мають значно збільшити оборонні можливості. Без цього навіть гарантії безпеки залишаються залежними від підтримки США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , яке цитує виступ державного секретаря США Марко Рубіо перед комітетом Сенату з міжнародних відносин.

Марко Рубіо виступив перед конгресменами США з критичною оцінкою сучасного стану НАТО, зазначивши, що Альянс має не змінювати мету, а підвищувати свої можливості.

За його словами, європейські партнери повинні інвестувати більше в оборону, щоб відігравати значущу роль самостійно, а не покладатися на підтримку США.

Як приклад Рубіо навів гарантії безпеки для України. Нинішні зусилля європейських держав, таких як Франція та Велика Британія, залишаються обмеженими і потребують американської підтримки, аби бути ефективними.

"НАТО буде сильнішим, якщо союзники будуть більш спроможними… Це не відмова від Альянсу, а реалії XXI століття", - підкреслив держсекретар.