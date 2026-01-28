ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США хочуть вийти з НАТО? Рубіо закликав "переосмислити" Альянс

США, Середа 28 січня 2026 19:42
UA EN RU
США хочуть вийти з НАТО? Рубіо закликав "переосмислити" Альянс Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

НАТО потребує переосмислення, а європейські країни мають значно збільшити оборонні можливості. Без цього навіть гарантії безпеки залишаються залежними від підтримки США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, яке цитує виступ державного секретаря США Марко Рубіо перед комітетом Сенату з міжнародних відносин.

Марко Рубіо виступив перед конгресменами США з критичною оцінкою сучасного стану НАТО, зазначивши, що Альянс має не змінювати мету, а підвищувати свої можливості.

За його словами, європейські партнери повинні інвестувати більше в оборону, щоб відігравати значущу роль самостійно, а не покладатися на підтримку США.

Як приклад Рубіо навів гарантії безпеки для України. Нинішні зусилля європейських держав, таких як Франція та Велика Британія, залишаються обмеженими і потребують американської підтримки, аби бути ефективними.

"НАТО буде сильнішим, якщо союзники будуть більш спроможними… Це не відмова від Альянсу, а реалії XXI століття", - підкреслив держсекретар.

Нато і США

Нагадаємо, що нещодавно Пентагон представив оновлену Стратегію національної оборони США на 2026 рік, у якій основний акцент зроблено на внутрішній безпеці, тоді як підтримка європейських союзників обмежується.

США планують скоротити чисельність свого персоналу у низці ключових штабів НАТО.

Наприкінці 2025 року республіканець Томас Массі, член Палати представників США, запропонував законопроєкт про вихід Сполучених Штатів із НАТО. На його думку, альянс втратив актуальність після завершення "Холодної війни".

Водночас, за даними Politico, у НАТО поки немає готового плану на випадок можливого виходу США з альянсу.

Разом із тим міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що країна залишатиметься членом НАТО, хоча не відповів прямо, що є важливішим для національної безпеки - Гренландія чи альянс, назвавши це "помилковим вибором".

Також президент України Володимир Зеленський підкреслив, що НАТО не зможе гарантувати захист державам-учасникам без участі США.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки
Новини
Війська Британії та Франції в Україні: Рубіо розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі
Війська Британії та Франції в Україні: Рубіо розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві