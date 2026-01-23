ua en ru
НАТО без США навіть не захистить членів Альянсу, - Зеленський

Київ, П'ятниця 23 січня 2026 20:18
UA EN RU
НАТО без США навіть не захистить членів Альянсу, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (flickr by president of Ukraine)
Автор: Іван Носальський

НАТО не зможе забезпечити захист країнам-учасникам, якщо США вийдуть із Північноатлантичного альянсу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Форумі талановитої молоді в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Голова української держави сказав, що зараз Європа в контексті НАТО перебуває в ситуації, коли "ти або приваблюєш США, або ні".

"Без Сполучених Штатів Америки цей Альянс, не будемо ставити діагноз, але без Америки це не НАТО. Союз без Америки не становить загрози Росії. Не те, що вони хочуть погрожувати... але (він - ред.) не є не навіть захистом для своїх держав, на мій погляд", - зазначив Зеленський.

Також президент звернув увагу, що українська армія зараз найсильніша в Європі, саме тому Європа має підтримувати Україну і берегти її.

"Тому що якщо завтра буде агресія, або якщо завтра буде загроза, а Сполучені Штати продовжуватимуть політику ізоляції, окрім України, посилити Європу нікому", - сказав Зеленський.

Критика Європи від Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі розкритикував Європу.

Зокрема, глава української держави заявив про те, що Європа досі не знає, як себе захистити. Також у питанні Гренландії, за його словами, європейські країни просто розраховують, що США "перегорять цією темою".

Також він звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін не просто досі не в суді, а йому навіть вдалося "зупинити Європу" в питанні конфіскації заморожених активів.

