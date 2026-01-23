НАТО без США навіть не захистить членів Альянсу, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Форумі талановитої молоді в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

Голова української держави сказав, що зараз Європа в контексті НАТО перебуває в ситуації, коли "ти або приваблюєш США, або ні".

"Без Сполучених Штатів Америки цей Альянс, не будемо ставити діагноз, але без Америки це не НАТО. Союз без Америки не становить загрози Росії. Не те, що вони хочуть погрожувати... але (він - ред.) не є не навіть захистом для своїх держав, на мій погляд", - зазначив Зеленський.

Також президент звернув увагу, що українська армія зараз найсильніша в Європі, саме тому Європа має підтримувати Україну і берегти її.

"Тому що якщо завтра буде агресія, або якщо завтра буде загроза, а Сполучені Штати продовжуватимуть політику ізоляції, окрім України, посилити Європу нікому", - сказав Зеленський.