У НАТО немає плану на випадок виходу США, - Politico
НАТО не має планів на такий екстрений випадок, як вихід Сполучених Штатів з Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише видання з посиланням на трьох дипломатів військового блоку, з огляду на те, що Сполучені Штати є найбільшим партнером у НАТО, альянс не є місцем, де союзники можуть планувати будь-яке постамериканське майбутнє.
"Це зруйнувало б саму мету НАТО", - сказав один високопоставлений дипломат альянсу.
За даними співрозмовників Politico, всередині альянсу немає планів дій на випадок надзвичайних ситуацій для НАТО без США.
При цьому вони інтерпретують сигнали Вашингтона не як прелюдію до виходу США з альянсу, а як потужний заклик до пробудження для Європи, оскільки Вашингтон переорієнтовується на Арктику та Індо-Тихоокеанський регіон.
Погрози США виходом з НАТО
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали, що Вашингтон вимагає, щоб до 2027 року Європа перебрала на себе левову частку відповідальності за звичайну оборону в межах альянсу, інакше США обмежать свою участь у координаційних механізмах.
Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що він очікує від європейських країн-членів НАТО збільшення витрат на оборону. Цільовий показник у 5% ВВП запропонував саме Вашингтон.
Сьогодні ж стало відомо, що член Палати представників Конгресу США, республіканець Томас Массі представив законопроєкт про вихід Сполучених Штатів з НАТО.
У законопроєкті конгресмен заявив, що НАТО був створений для протидії Радянському Союзу, який розпався понад 30 років тому.
Цей законопроєкт зобов’язує президента США Дональда Трампа офіційно повідомити НАТО про вихідне не пізніше, ніж через 30 днів після набрання чинності законом.