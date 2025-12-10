"Пережиток Холодної війни": у Конгрес внесли законопроєкт про вихід США з НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроєкт, який Массі опублікував в соцмережі Х .

"НАТО - це пережиток Холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО та використовувати ці гроші для захисту нашої країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я вніс законопроєкт HR 6508, щоб припинити наше членство в НАТО", - зазначив конгресмен.

Массі у своєму законопроєкті заявив, що НАТО створили для протидії Радянському Союзу, який розпався понад 30 років тому.

"Відтоді участь США обійшлася платникам податків у трильйони доларів і, як і раніше, пов'язана з ризиком залучення США до іноземних війн", – йдеться в тексті документа.

Цей законопроєкт зобов’язує президента США Дональда Трампа офіційно повідомити НАТО про вихідне не пізніше, ніж через 30 днів після набрання чинності законом.

Документ також констатує, що початкова мета блоку часів Холодної війни більше не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Також цей законопроєкт встановлює, що європейські члени НАТО мають достатній економічний і військовий потенціал для забезпечення власної оборони, й запобігає використанню коштів американських платників податків для фінансування загальних бюджетів організації.