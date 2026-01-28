ua en ru
США хотят выйти из НАТО? Рубио призвал "переосмыслить" Альянс

США, Среда 28 января 2026 19:42
UA EN RU
США хотят выйти из НАТО? Рубио призвал "переосмыслить" Альянс Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

НАТО нуждается в переосмыслении, а европейские страны должны значительно увеличить оборонные возможности. Без этого даже гарантии безопасности остаются зависимыми от поддержки США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, которое цитирует выступление государственного секретаря США Марко Рубио перед комитетом Сената по международным отношениям.

Марко Рубио выступил перед конгрессменами США с критической оценкой современного состояния НАТО, отметив, что Альянс должен не менять цель, а повышать свои возможности.

По его словам, европейские партнеры должны инвестировать больше в оборону, чтобы играть значимую роль самостоятельно, а не полагаться на поддержку США.

В качестве примера Рубио привел гарантии безопасности для Украины. Нынешние усилия европейских государств, таких как Франция и Великобритания, остаются ограниченными и нуждаются в американской поддержке, чтобы быть эффективными.

"НАТО будет сильнее, если союзники будут более способными... Это не отказ от Альянса, а реалии XXI века", - подчеркнул госсекретарь.

Нато и США

Напомним, что недавно Пентагон представил обновленную Стратегию национальной обороны США на 2026 год, в которой основной акцент сделан на внутренней безопасности, тогда как поддержка европейских союзников ограничивается.

США планируют сократить численность своего персонала в ряде ключевых штабов НАТО.

В конце 2025 года республиканец Томас Масси, член Палаты представителей США, предложил законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО. По его мнению, альянс потерял актуальность после завершения "Холодной войны".

В то же время, по данным Politico, у НАТО пока нет готового плана на случай возможного выхода США из альянса.

Вместе с тем министр финансов США Скотт Бессент заверил, что страна будет оставаться членом НАТО, хотя не ответил прямо, что важнее для национальной безопасности - Гренландия или альянс, назвав это "ошибочным выбором".

Также президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что НАТО не сможет гарантировать защиту государствам-участникам без участия США.

