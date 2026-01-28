США хотят выйти из НАТО? Рубио призвал "переосмыслить" Альянс

НАТО нуждается в переосмыслении, а европейские страны должны значительно увеличить оборонные возможности. Без этого даже гарантии безопасности остаются зависимыми от поддержки США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , которое цитирует выступление государственного секретаря США Марко Рубио перед комитетом Сената по международным отношениям.

Марко Рубио выступил перед конгрессменами США с критической оценкой современного состояния НАТО, отметив, что Альянс должен не менять цель, а повышать свои возможности.

По его словам, европейские партнеры должны инвестировать больше в оборону, чтобы играть значимую роль самостоятельно, а не полагаться на поддержку США.

В качестве примера Рубио привел гарантии безопасности для Украины. Нынешние усилия европейских государств, таких как Франция и Великобритания, остаются ограниченными и нуждаются в американской поддержке, чтобы быть эффективными.

"НАТО будет сильнее, если союзники будут более способными... Это не отказ от Альянса, а реалии XXI века", - подчеркнул госсекретарь.