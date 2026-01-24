США змінюють військовий курс: союзникам скоротять підтримку
Пентагон оприлюднив нову Стратегію національної оборони США на 2026 рік. Основний фокус робиться на внутрішній безпеці, підтримка союзників у Європі стає більш обмеженою.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідний документ опублікувало видання Politico.
Менше підтримки союзникам
У документі зазначається, що ключовим пріоритетом стає внутрішня безпека США та Індо-Тихоокеанський регіон, тоді як союзники в Європі й інших частинах світу мають взяти на себе основну відповідальність за власну оборону.
"США надаватимуть критичну, але більш обмежену військову підтримку", - йдеться в тексті Стратегії.
Нова NDS різко відрізняється від попередньої політики Пентагону. Зокрема, вона передбачає більше навантаження на партнерів при меншій участі Вашингтона.
Нова риторика щодо Китаю і РФ
Китай у документі більше не визначається як головна загроза, а стратегія закликає до "шанобливих відносин" із Пекіном. Водночас у тексті не згадується Тайвань, що є помітною зміною риторики.
Росія ж описується як "постійна, але керована загроза", яка насамперед впливає на безпеку східних членів НАТО.
Окремий акцент у новій стратегії зроблено на захисті американських кордонів. Пентагон заявляє, що зосередиться на протидії нелегальній міграції, наркотрафіку та "формам вторгнення".
"Безпека кордонів - це національна безпека", - наголошується в документі.
Також у NDS 2026 відсутні згадки про зміну клімату як загрозу національній безпеці - на відміну від стратегії адміністрації Джо Байдена.
Домінування як ключові пріоритети США
Крім того, Пентагон заявляє про намір відновити військове домінування США в Західній півкулі для захисту американських інтересів і доступу до ключових регіонів.
Попередня Стратегія національної оборони, ухвалена за президентства Джо Байдена, визначала Китай як головний виклик, а Росію - як гостру загрозу для США та союзників.
Нинішня стратегія відображає зміну зовнішньополітичного курсу адміністрації Дональда Трампа, який дедалі більше фокусується на внутрішніх проблемах і безпеці кордонів.
Раніше керівник апарату Білого дому Стівен Міллер заявив про "епохальний зсув" у глобальній ролі США. За його словами, відповідно до "доктрини Трампа", Вашингтон без вагань застосовуватиме військову силу для захисту власних інтересів.
"Ми - наддержава. І за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава", - наголосив Міллер.
США і НАТО
Нагадаємо, Сполучені Штати мають намір зменшити кількість свого персоналу, який нині працює в низці ключових штабів НАТО.
Наприкінці 2025 року республіканець Томас Массі, член Палати представників США, вніс законопроєкт, який передбачає вихід Сполучених Штатів із НАТО.
Політик заявив, що альянс, на його думку, втратив актуальність після завершення Холодної війни, а кошти, які США витрачають на його утримання, слід спрямувати на зміцнення власної безпеки.
Водночас видання Politico зазначало, що в НАТО не мають напрацьованого сценарію на випадок рішення Вашингтона залишити альянс.
Разом із тим міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно запевнив, що Сполучені Штати залишатимуться членом НАТО. Водночас він не став прямо відповідати, що важливіше для національної безпеки США - Гренландія чи НАТО, назвавши це "помилковим вибором".