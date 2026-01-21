ua en ru
США скоротять чисельність персоналу та участь у консультативних групах НАТО, - ЗМІ

Середа 21 січня 2026 05:50
UA EN RU
США скоротять чисельність персоналу та участь у консультативних групах НАТО, - ЗМІ Фото: США планують скоротити близько 200 посад у структурах НАТО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати планують скоротити чисельність персоналу, розміщеного в кількох ключових командних центрах НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і The Washington Post.

Що дізналося Reuters

За словами джерел, у рамках вищевказаного кроку, про який адміністрація Трампа повідомила низку європейських країн, США планують скоротити близько 200 посад у структурах НАТО. Мова про структури, які планують військові та розвідінформацію альянсу.

Джерела кажуть, що серед організацій, які постраждають від скорочень - це Центр аналізу розвідувальної інформації НАТО (у Британії), а також Командування сил спеціальних операцій спеціальних операцій союзників у Брюсселі.

Крім того, буде скорочено Португальську STRIKFORNATO, яка курирує деякі морські операції. Під скорочення потраплять і кілька інших аналогічних структур НАТО.

Агентству не уточнили, чому США вирішили скоротити чисельність персоналу, задіяного в рамках НАТО, однак ці лаги відповідають заявленому наміру адміністрації Трампа переспрямувати більше ресурсів у західну півкулю.

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію представник НАТО заявив, що зміни у складі американського персоналу не є чимось незвичним і що американська присутність у Європі зараз більша, ніж за останні роки.

"Влада НАТО і США перебувають у тісному контакті з приводу нашої спільної позиції - для забезпечення збереження НАТО нашої потужної спроможності до стримування і оборони", - заявив представник НАТО.

Reuters додало, що не змогло отримати повний список організацій НАТО, на які вплине нова політика.

За словами одного з джерел, в організаціях, які постраждають від скорочень, дислоковано близько 400 американських військовослужбовців, а це означає, що загальна кількість американців у зачеплених організаціях НАТО скоротиться приблизно вдвічі.

Джерела кажуть, що замість того, щоб відкликати військовослужбовців із займаних ними посад, США здебільшого відмовляться від заміщення їхніх вакансій у міру відходу із займаних ними постів.

Що пише WP

Видання The Washington Post вийшло зі схожим матеріалом, де було сказано, що Пентагон планує скоротити свою участь в окремих елементах структури сил НАТО і низці консультативних груп альянсу.

Майбутній крок торкнеться близько 200 військовослужбовців і зменшить участь США майже в 30 організаціях НАТО, включно з центрами передового досвіду, які займаються підготовкою сил НАТО за різними напрямками ведення війни.

Три джерела кажуть, що серед консультативних груп, яким загрожують скорочення, - це ті, що займаються питаннями енергетичної безпеки військово-морської складової альянсу.

Пентагон також скоротить свою участь в офіційних організаціях НАТО, які займаються спецопераціями та розвідкою. Хоча одне з джерел каже, що деякі з цих функцій США буде перенесено в інші підрозділи альянсу, що обмежить вплив цього кроку.

Один із чиновників уточнив, що зміна обговорюється вже кілька місяців і вона не пов'язана з дедалі більшими погрозами президента США Дональда Трампа на Гренландію.

Вихід США з НАТО

Нагадаємо, наприкінці 2025 року член Палати представників США, республіканець Томас Массі представив законопроєкт про вихід Сполучених Штатів з альянсу НАТО.

За його словами, альянс є вже пережитком Холодної війни, тому США слід вийти з нього і використовувати ці гроші для захисту своєї країни.

Politico писало, що у НАТО немає планів на той випадок, якщо США таки ухвалять рішення вийти з альянсу.

При цьому глава Мінфіну США Скотт Бессент сказав днями, що Вашингтон залишиться в НАТО.

