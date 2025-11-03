США не хочуть бути єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань, - Трамп

За словами Трампа, США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

"І я думаю, що нам слід щось зробити з денуклеаризацією. І я справді обговорював це як з президентом Путіним, так і з президентом Сі. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів", - сказав він.

За словами Трампа, США - єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань.

"Росія оголосила, що вони збираються проводити випробування. Північна Корея постійно проводить випробування. Якщо ви помітили, інші країни проводять випробування. Ми єдина країна, яка не проводить випробування, і я хочу бути... я не хочу бути єдиною країною, яка не проводить випробування", - заявив Трамп в інтерв'ю.

При цьому президент США не уточнив, чи маються на увазі підриви боєзарядів.

Раніше про те, що випробування ядерної зброї "поки що не включатимуть" випробування боєголовок, заявляв міністр енергетики США Кріс Райт.

"Я думаю, що випробування, про які ми зараз говоримо, є системними випробуваннями. Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами", - зазначив він.