США не хотят быть единственной страной, которая не проводит ядерных испытаний, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином сокращение ядерных вооружений, а также ответил, зачем Америка возобновляет ядерные испытания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
По словам Трампа, США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.
"И я думаю, что нам следует что-то сделать с денуклеаризацией. И я действительно обсуждал это как с президентом Путиным, так и с президентом Си. У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз", - сказал он.
По словам Трампа, США - единственная страна, которая не проводит ядерных испытаний.
"Россия объявила, что они собираются проводить испытания. Северная Корея постоянно проводит испытания. Если вы заметили, другие страны проводят испытания. Мы единственная страна, которая не проводит испытания, и я хочу быть... я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания", - заявил Трамп в интервью.
При этом президент США не уточнил, имеются ли в виду подрывы боезарядов.
Ранее о том, что испытания ядерного оружия "пока не будут включать" испытания боеголовок, заявлял министр энергетики США Крис Райт.
"Я думаю, что испытания, о которых мы сейчас говорим, являются системными испытаниями. Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами", - отметил он.
Как сообщало РБК-Украина, 30 октября Дональд Трамп заявил, что США возобновляет ядерные испытания.
Он пояснил: решение было принято из-за того, что "все другие страны проводят ядерные испытания". Он подчеркнул, что у США больше всего ядерного оружия, но его испытания были остановлены много лет назад.
Позже глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что решение Соединенных Штатов возобновить ядерные испытания сделают ядерный конфликт менее вероятным.
В то же время РФ провела испытания своей крылатой ракеты "неограниченной дальности" с участием российского диктатора Владимира Путина. Тот назвал "Буревестник" "уникальным изделием" и приказал готовить инфраструктуру для применения.
Стоит напомнить: еще в 2020 году спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сравнил российский "Буревестник" с Чернобылем.
Биллингсли также назвал ракеты "системами Судного дня" из-за радиоактивных выбросов, которые они могут создавать во время полета.