США не хотят быть единственной страной, которая не проводит ядерных испытаний, - Трамп

По словам Трампа, США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.

"И я думаю, что нам следует что-то сделать с денуклеаризацией. И я действительно обсуждал это как с президентом Путиным, так и с президентом Си. У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз", - сказал он.

По словам Трампа, США - единственная страна, которая не проводит ядерных испытаний.

"Россия объявила, что они собираются проводить испытания. Северная Корея постоянно проводит испытания. Если вы заметили, другие страны проводят испытания. Мы единственная страна, которая не проводит испытания, и я хочу быть... я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания", - заявил Трамп в интервью.

При этом президент США не уточнил, имеются ли в виду подрывы боезарядов.

Ранее о том, что испытания ядерного оружия "пока не будут включать" испытания боеголовок, заявлял министр энергетики США Крис Райт.

"Я думаю, что испытания, о которых мы сейчас говорим, являются системными испытаниями. Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами", - отметил он.