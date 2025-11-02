Знову передумав? У Трампа уточнили наказ про випробування ядерної зброї

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що випробування ядерної зброї "поки що не включатимуть" випробування боєголовок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Я думаю, що випробування, про які ми зараз говоримо, є системними випробуваннями. Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами", - зазначив він.

За словами Райта, такі випробування включають "всі інші частини ядерної зброї", щоб переконатися, що вони мають "відповідну геометрію і можуть викликати ядерний вибух".

Він також відповів на запитання, чи повинні мешканці, що проживають поблизу військового ядерного полігону США в Неваді, "очікувати в якийсь момент грибоподібну хмару". Райт наголосив, що їм "не варто турбуватися".

Варто додати, що Сполучені Штати не проводили випробування вибухів ядерної зброї з 1992 року, коли президент Джордж Буш-старший оголосив мораторій.