США не хочуть бути єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань, - Трамп

США, Понеділок 03 листопада 2025 04:45
UA EN RU
США не хочуть бути єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань, - Трамп Фото: Дональд Трамп розповів про ядерні випробування США (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорював з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером КНР Сі Цзіньпіном скорочення ядерних озброєнь, а також відповів, навіщо Америка відновлює ядерні випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За словами Трампа, США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

"І я думаю, що нам слід щось зробити з денуклеаризацією. І я справді обговорював це як з президентом Путіним, так і з президентом Сі. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів", - сказав він.

За словами Трампа, США - єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань.

"Росія оголосила, що вони збираються проводити випробування. Північна Корея постійно проводить випробування. Якщо ви помітили, інші країни проводять випробування. Ми єдина країна, яка не проводить випробування, і я хочу бути... я не хочу бути єдиною країною, яка не проводить випробування", - заявив Трамп в інтерв'ю.

При цьому президент США не уточнив, чи маються на увазі підриви боєзарядів.

Раніше про те, що випробування ядерної зброї "поки що не включатимуть" випробування боєголовок, заявляв міністр енергетики США Кріс Райт.

"Я думаю, що випробування, про які ми зараз говоримо, є системними випробуваннями. Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами", - зазначив він.

Ядерні випробування США

Як повідомляло РБК-Україна, 30 жовтня Дональд Трамп заявив, що США відновлює ядерні випробування.

Він пояснив: рішення було ухвалено через те, що "всі інші країни проводять ядерні випробування". Він наголосив, що у США найбільше ядерної зброї, але її випробування було зупинено багато років тому.

Пізніше глава Пентагону Піт Гегсет повідомив, що рішення Сполучених Штатів відновити ядерні випробування зроблять ядерний конфлікт менш імовірним.

Російська ядерна ракета

Водночас РФ провела випробування своєї крилатої ракети "необмеженої дальності" за участі російського диктатора Володимира Путіна. Той назвав "Буревісник" "унікальним виробом" і наказав готувати інфраструктуру для застосування.

Варто нагадати: ще у 2020 році спецпосланець США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі порівняв російський "Буревісник" з Чорнобилем.

Біллінгслі також назвав ракети "системами Судного дня" через радіоактивні викиди, які вони можуть створювати під час польоту.

Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ядерна зброя
