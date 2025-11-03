США не хотят быть единственной страной, которая не проводит ядерных испытаний, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином сокращение ядерных вооружений, а также ответил, зачем Америка возобновляет ядерные испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

По словам Трампа, США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.

"И я думаю, что нам следует что-то сделать с денуклеаризацией. И я действительно обсуждал это как с президентом Путиным, так и с президентом Си. У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз", - сказал он.

По словам Трампа, США - единственная страна, которая не проводит ядерных испытаний.

" Россия объявила, что они собираются проводить испытания. Северная Корея постоянно проводит испытания. Если вы заметили, другие страны проводят испытания. Мы единственная страна, которая не проводит испытания, и я хочу быть... я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания", - заявил Трамп в интервью.

При этом президент США не уточнил, имеются ли в виду подрывы боезарядов.

Ранее о том, что испытания ядерного оружия "пока не будут включать" испытания боеголовок, заявлял министр энергетики США Крис Райт.

"Я думаю, что испытания, о которых мы сейчас говорим, являются системными испытаниями. Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами", - отметил он.