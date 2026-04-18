США готуються до захоплення нафтових танкерів, пов'язаних з Іраном, - WSJ

За даними видання, рішення адміністрації Трампа посилити економічний тиск на Тегеран пов'язане з метою змусити режим в Ірані знову відкрити Ормузьку протоку та піти на поступки щодо своєї ядерної програми.

Планування відбувається на тлі того, як іранські військові продовжують посилювати контроль над протокою, атакувавши в суботу кілька торгових суден і заявивши, що водний шлях перебуває під "суворим контролем Ірану".

Причому атака сталася наступного дня після того, як глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що протока повністю відкрита для комерційного судноплавства. Причому президент США Дональд Трамп привітав учора цю заяву.

Тим часом у Центральному командуванні США кажуть, що за кілька днів військово-морської блокади Ірану, започаткованої Америкою, США вже розвернули 23 судна, які намагалися покинути іранські порти.

Однак нинішнє розширення компанії, про що йдеться в матеріалі WSJ, дасть змогу США взяти під контроль судна, пов'язані з Іраном, - по всьому світу. Йдеться зокрема про судна, які перевозять іранську нафту і вже перебувають за межами Перської затоки, а також про кораблі, що перевозять зброю, яка може слугувати підтримкою іранському режиму.