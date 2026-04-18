США готуються до захоплення нафтових танкерів, пов'язаних з Іраном, - WSJ

Найближчими днями війська США мають намір піднятися на борт і захопити пов'язані з Іраном нафтові танкери і торгові судна в міжнародних водах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, рішення адміністрації Трампа посилити економічний тиск на Тегеран пов'язане з метою змусити режим в Ірані знову відкрити Ормузьку протоку та піти на поступки щодо своєї ядерної програми.
Планування відбувається на тлі того, як іранські військові продовжують посилювати контроль над протокою, атакувавши в суботу кілька торгових суден і заявивши, що водний шлях перебуває під "суворим контролем Ірану".
Причому атака сталася наступного дня після того, як глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що протока повністю відкрита для комерційного судноплавства. Причому президент США Дональд Трамп привітав учора цю заяву.
Тим часом у Центральному командуванні США кажуть, що за кілька днів військово-морської блокади Ірану, започаткованої Америкою, США вже розвернули 23 судна, які намагалися покинути іранські порти.
Однак нинішнє розширення компанії, про що йдеться в матеріалі WSJ, дасть змогу США взяти під контроль судна, пов'язані з Іраном, - по всьому світу. Йдеться зокрема про судна, які перевозять іранську нафту і вже перебувають за межами Перської затоки, а також про кораблі, що перевозять зброю, яка може слугувати підтримкою іранському режиму.
Нагадаємо, що між США та Іраном, як і раніше, діє перемир'я, і в цей час сторони через посередників ведуть переговори з метою укласти мирну угоду. Однак наскільки справді сторони близькі до угоди, поки що важко сказати, оскільки версії сторін різні.
Однак варто зазначити, що майже тиждень тому Трамп вирішив сам організувати блокаду Ормузької протоки, а конкретно - блокаду для суден, які слідують "в" або ж "з" іранських портів, або ж пов'язані з Іраном. Причиною тому стало те, що Тегеран на переговорах в Ісламабаді не відмовився від ядерної зброї.
Але в п'ятницю, 17 квітня, вже сам Іран оголосив про припинення своєї блокади Ормузької протоки, оскільки Ізраїль перестав обстрілювати Ліван і між цими країнами теж набуло чинності припинення вогню.
Трамп зі свого боку стверджував, що Іран повністю відкрив протоку, хоча з іранського боку звучали деякі нюанси. Водночас американський президент у своїй заяві додав, що свою блокаду він не припинить і це буде доти, доки Іран повністю не укладе угоду зі США.
Зазначимо, що до вечора суботи 18 квітня і навіть ще вранці вже були повідомлення, що Іран знову закриває протоку. Країна має намір це робити доти, доки США не відновлять повну свободу судноплавства.