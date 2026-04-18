Іран почав обстрілювати судна, що намагались пройти через Ормузьку протоку

Як пише Reuters, щонайменше два торгові судна заявили про обстріл під час спроби пройти через Ормузьку протоку у суботу, 18 квітня.

Про інцидент повідомили три джерела у сфері морської безпеки та судноплавства. Обставини події та її наслідки наразі залишаються невідомими.

Водночас, за інформацією BBC, один із танкерів потрапив під обстріл з боку катерів, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Як повідомляє Британська служба з питань морської торгівлі (UKMTO), інцидент стався приблизно за 20 морських миль на північний схід від узбережжя Оману. За попередніми даними, танкер та його екіпаж не постраждали.

Ситуація в Ормузькій протоці

На тлі перемир’я між Ізраїлем та "Хезболлою" Іран заявив про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Водночас США не зняли морську блокаду.

Попри заяви про відкриття, судновласники діють обережно. Частина танкерів після спроб пройти через протоку розвертається або зупиняється поблизу входу.