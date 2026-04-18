Ормузьку протоку знову закривають: Іран зробив різку заяву

Ситуація навколо Ормузької протоки загострюється - Іран заявив про суворий контроль над транзитом і звинуватив США у порушеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранські ЗМІ та The Guardian .

За даними Mehr News Agency, речник Центрального штабу іранської організації "Хатам аль-Анбія" заявив, що транзит через протоку повернувся до режиму суворого військового контролю.

В Ірані пояснили це рішення діями США, зокрема морською блокадою, яку в Тегерані назвали "піратством".

"З цієї причини контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану, і цей стратегічний водний шлях перебуває під суворим управлінням та контролем збройних сил", - цитує заяву оперативного командування іранських збройних сил The Guardian.

"Доки США не відновлять повну свободу судноплавства для суден, що прямують з Ірану до пункту призначення та з пункту призначення назад до Ірану, ситуація в Ормузькій протоці залишатиметься під суворим контролем і в попередньому стані", - йдеться у повідомленні.

Голова Комітету з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що Ормузька протока знову закрита, та поклав відповідальність за це на дії США.

"Ми попереджали, але ви не звертали на це уваги. Тепер насолоджуйтесь поверненням Ормузької протоки до статусу-кво", - написав він у соцмережі X.

Ситуація довкола Ормузької протоки

Попри заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки, ситуація навколо ключового маршруту залишається нестабільною. На тлі перемир’я між Ізраїлем та "Хезболлою" Тегеран оголосив про відновлення судноплавства, однак водночас США не зняли морську блокаду, що створює суперечливі умови для проходу суден.