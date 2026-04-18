США готовятся к захвату нефтяных танкеров, связанных с Ираном, - WSJ

По данным издания, решение администрации Трампа усилить экономическое давление на Тегеран связано с целью заставить режим в Иране снова открыть Ормузский пролив и пойти на уступки по поводу своей ядерной программы.

Планирование происходит на фоне того, как иранские военные продолжают усиливать контроль над проливом, атаковав в субботу несколько торговых судов и заявив, что водный путь находится под "строгим контролем Ирана".

Причем атака произошла на следующий день после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что пролив полностью открыт для коммерческого судоходства. Причем президент США Дональд Трамп поприветствовал вчера это заявление.

Тем временем в Центральном командовании США говорят, что за несколько дней военно-морской блокады Ирана, начатой Америкой, США уже развернули 23 судна, которые пытались покинуть иранские порты.

Однако нынешние расширение компании, о чем говорится в материале WSJ, позволит США взять под контроль суда связанные с Ираном - по всему миру. Речь в том числе о суднах, которые перевозят иранскую нефть и уже находятся за пределами Персидского залива, а также кораблях, перевозящих оружие, которое может служить поддержкой иранскому режиму.