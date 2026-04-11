Переговори США та Ірану зайшли в глухий кут через Ормузьку протоку, - FT

У суботу, 11 квітня, переговори між США та Іраном у Пакистані зайшли в глухий кут через питання контролю над Ормузькою протокою.

За словами джерел, обговорення питання про відновлення роботи протоки залишається каменем спотикання. Причина в позиціях. Зокрема, Іран наполягає на тому, щоб зберегти свій контроль над водним шляхом і стягувати плату з суден, що проходять через нього. Крім цього, іранські учасники переговорів відмовляються від ідей про "спільний контроль", незважаючи на зустріч високого рівня - віцепрезидента США Джей Ді Венса і лідером військового часу Ірану Мохаммедом Багером Галібафом. Одне з джерел додало, що наразі перемовники проводять робочу вечерю, після чого цього ж дня ввечері відбудуться технічні обговорення.