ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"США не позволят Ирану иметь ядерное оружие": Трамп озвучил итоги переговоров в Пакистане

16:56 12.04.2026 Вс
3 мин
Ядерный вопрос все перечеркнул?
aimg Эдуард Ткач
"США не позволят Ирану иметь ядерное оружие": Трамп озвучил итоги переговоров в Пакистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном в Пакистане прошли хорошо. По его словам, удалось о многом договориться, но вопрос ядерного оружия так и не решен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Читайте также: Трамп о переговорах с Ираном: мне все равно, заключим мы сделку или нет

"Итак, встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы, но единственный действительно важный момент, ядерный, остался нерешенным", - написал Трамп.

Следом он опубликовал еще один пост. В нем президент снова затронул тему переговоров и озвучил свою позицию по ядерному оружию у Ирана.

По словам Трампа, вчерашняя встреча с Ираном началась рано утром и продолжалась всю ночь. Суммарно на это ушло около 20 часов.

Лидер США пишет, что мог бы детально рассказать о достигнутых результатах, но самое главное, по его словам, является одно - Иран не желает отказываться от своих ядерных амбиций.

"Во многих отношениях достигнутые договоренности лучше, чем продолжение наших военных операций до конца, но все эти пункты не имеют значения по сравнению с тем, чтобы позволить ядерной энергии оказаться в руках таких неуравновешенных, сложных и непредсказуемых людей", - говорится в публикации.

Трамп добавил, что за время переговоров, три его представителя (имеется ввиду вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер), "очень сблизились и стали уважать" иранских представителей. Но в связи с отказом от ядерки - это не имеет значения.

"Это не имеет значения, потому что они были очень непреклонны в самом важном вопросе, и, как я всегда говорил с самого начала и много лет назад, у Ирана никогда не будет ядерного оружия!", - подытожил президент США.

Переговоры США и Ирана потерпели фиаско

Напомним, вчера, 11 апреля, американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом прибыла в Пакистан для переговоров с Ираном. В СМИ была разная информация, и по позитиве, и о негативе.

Однако уже утром 12 апреля Вэнс выступил перед журналистами, где заявил, что по итогам переговоров США и Иран так и не достигли соглашения о прекращении войны. Как итог, говорил он, делегация возвращается в Вашингтон ни с чем. Также Вэнс уже тогда предположил, что ключевым моментом неудачи является отказ Ирана от ядерных амбиций.

Стоит отметить, что по данным NYT, переговоры стран зашли в тупик также из-за вопроса контроля над Ормузским проливом. В частности, Иран хотел сохранить свой контроль и выступал против идеи совместного патрулирования.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ядерное оружие
Новости
