"США не позволят Ирану иметь ядерное оружие": Трамп озвучил итоги переговоров в Пакистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном в Пакистане прошли хорошо. По его словам, удалось о многом договориться, но вопрос ядерного оружия так и не решен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Итак, встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы, но единственный действительно важный момент, ядерный, остался нерешенным", - написал Трамп.

Следом он опубликовал еще один пост. В нем президент снова затронул тему переговоров и озвучил свою позицию по ядерному оружию у Ирана.

По словам Трампа, вчерашняя встреча с Ираном началась рано утром и продолжалась всю ночь. Суммарно на это ушло около 20 часов.

Лидер США пишет, что мог бы детально рассказать о достигнутых результатах, но самое главное, по его словам, является одно - Иран не желает отказываться от своих ядерных амбиций.

"Во многих отношениях достигнутые договоренности лучше, чем продолжение наших военных операций до конца, но все эти пункты не имеют значения по сравнению с тем, чтобы позволить ядерной энергии оказаться в руках таких неуравновешенных, сложных и непредсказуемых людей", - говорится в публикации.

Трамп добавил, что за время переговоров, три его представителя (имеется ввиду вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер), "очень сблизились и стали уважать" иранских представителей. Но в связи с отказом от ядерки - это не имеет значения.

"Это не имеет значения, потому что они были очень непреклонны в самом важном вопросе, и, как я всегда говорил с самого начала и много лет назад, у Ирана никогда не будет ядерного оружия!", - подытожил президент США.