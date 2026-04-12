"США не позволят Ирану иметь ядерное оружие": Трамп озвучил итоги переговоров в Пакистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном в Пакистане прошли хорошо. По его словам, удалось о многом договориться, но вопрос ядерного оружия так и не решен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
"Итак, встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы, но единственный действительно важный момент, ядерный, остался нерешенным", - написал Трамп.
Следом он опубликовал еще один пост. В нем президент снова затронул тему переговоров и озвучил свою позицию по ядерному оружию у Ирана.
По словам Трампа, вчерашняя встреча с Ираном началась рано утром и продолжалась всю ночь. Суммарно на это ушло около 20 часов.
Лидер США пишет, что мог бы детально рассказать о достигнутых результатах, но самое главное, по его словам, является одно - Иран не желает отказываться от своих ядерных амбиций.
"Во многих отношениях достигнутые договоренности лучше, чем продолжение наших военных операций до конца, но все эти пункты не имеют значения по сравнению с тем, чтобы позволить ядерной энергии оказаться в руках таких неуравновешенных, сложных и непредсказуемых людей", - говорится в публикации.
Трамп добавил, что за время переговоров, три его представителя (имеется ввиду вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер), "очень сблизились и стали уважать" иранских представителей. Но в связи с отказом от ядерки - это не имеет значения.
"Это не имеет значения, потому что они были очень непреклонны в самом важном вопросе, и, как я всегда говорил с самого начала и много лет назад, у Ирана никогда не будет ядерного оружия!", - подытожил президент США.
Переговоры США и Ирана потерпели фиаско
Напомним, вчера, 11 апреля, американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом прибыла в Пакистан для переговоров с Ираном. В СМИ была разная информация, и по позитиве, и о негативе.
Однако уже утром 12 апреля Вэнс выступил перед журналистами, где заявил, что по итогам переговоров США и Иран так и не достигли соглашения о прекращении войны. Как итог, говорил он, делегация возвращается в Вашингтон ни с чем. Также Вэнс уже тогда предположил, что ключевым моментом неудачи является отказ Ирана от ядерных амбиций.
Стоит отметить, что по данным NYT, переговоры стран зашли в тупик также из-за вопроса контроля над Ормузским проливом. В частности, Иран хотел сохранить свой контроль и выступал против идеи совместного патрулирования.