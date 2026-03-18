США дали термінову вказівку своїм посольствам по всьому світу, - The Washington Post

Атаки на посольства США

З початку американо-ізраїльської військової операції 28 лютого кілька дипломатичних місій США зазнали атак з боку Ірану та його союзників.

Зокрема, у Саудівській Аравії будівля посольства в Ер-Ріяді була частково пошкоджена після удару безпілотника.

Тоді Держдеп розпорядився про виїзд частини співробітників американської дипломатичної місії з країни.

Також над будівлею американського посольства в Кувейті помітили стовп чорного диму після серії атак з боку Ірану.

У Багдаді в ніч на 18 березня посольство США стало ціллю іранської атаки із застосуванням дронів і ракет.

Також в Ізраїлі нерозірвана бойова частина ракети влучила у житловий будинок, де проживали американські дипломати.