США дали срочное указание своим посольствам по всему миру, - The Washington Post

10:15 18.03.2026 Ср
2 мин
США готовятся к новым угрозам?
aimg Ірина Глухова
Фото: США приказывают посольствам пересмотреть меры безопасности после ударов по Ирану (Getty Images)

Госдепартамент США приказал дипломатическим миссиям по всему миру срочно провести оценку безопасности после ударов Ирана.

В документе содержится указание "всем посольствам мира" созвать чрезвычайные комиссии для выявления угроз и пересмотра планов действий.

Причиной является "длительная и меняющаяся ситуация на Ближнем Востоке и потенциальные последствия".

Документ подписал государственный секретарь США Марко Рубио, а сам приказ поступил от заместителя министра по вопросам управления Джейсона Эванса.

Как отмечает издание, ранее подобные указания получали только дипломатические миссии на Ближнем Востоке.

В то же время нынешнее распоряжение стало первым случаем, когда проверку безопасности приказали провести всем представительствам США в мире на фоне войны в Иране.

В Госдепартаменте отказались от подробных комментариев, отметив, что обнародование внутренних коммуникаций является ненадлежащим.

Впрочем, там отметили, что заседание EAC является стандартной частью протоколов управления рисками и подготовки.

Атаки на посольства США

С начала американо-израильской военной операции 28 февраля несколько дипломатических миссий США подверглись атакам со стороны Ирана и его союзников.

В частности, в Саудовской Аравии здание посольства в Эр-Рияде было частично повреждено после удара беспилотника.

Тогда Госдеп распорядился о выезде части сотрудников американской дипломатической миссии из страны.

Также над зданием американского посольства в Кувейте заметили столб черного дыма после серии атак со стороны Ирана.

В Багдаде в ночь на 18 марта посольство США стало целью иранской атаки с применением дронов и ракет.

Также в Израиле неразорвавшаяся боевая часть ракеты попала в жилой дом, где проживали американские дипломаты.

