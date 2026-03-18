США дали срочное указание своим посольствам по всему миру, - The Washington Post

Госдепартамент США приказал дипломатическим миссиям по всему миру срочно провести оценку безопасности после ударов Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
В документе содержится указание "всем посольствам мира" созвать чрезвычайные комиссии для выявления угроз и пересмотра планов действий.
Причиной является "длительная и меняющаяся ситуация на Ближнем Востоке и потенциальные последствия".
Документ подписал государственный секретарь США Марко Рубио, а сам приказ поступил от заместителя министра по вопросам управления Джейсона Эванса.
Как отмечает издание, ранее подобные указания получали только дипломатические миссии на Ближнем Востоке.
В то же время нынешнее распоряжение стало первым случаем, когда проверку безопасности приказали провести всем представительствам США в мире на фоне войны в Иране.
В Госдепартаменте отказались от подробных комментариев, отметив, что обнародование внутренних коммуникаций является ненадлежащим.
Впрочем, там отметили, что заседание EAC является стандартной частью протоколов управления рисками и подготовки.
С начала американо-израильской военной операции 28 февраля несколько дипломатических миссий США подверглись атакам со стороны Ирана и его союзников.
В частности, в Саудовской Аравии здание посольства в Эр-Рияде было частично повреждено после удара беспилотника.
Тогда Госдеп распорядился о выезде части сотрудников американской дипломатической миссии из страны.
Также над зданием американского посольства в Кувейте заметили столб черного дыма после серии атак со стороны Ирана.
В Багдаде в ночь на 18 марта посольство США стало целью иранской атаки с применением дронов и ракет.
Также в Израиле неразорвавшаяся боевая часть ракеты попала в жилой дом, где проживали американские дипломаты.