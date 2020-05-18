ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В среду состоится пресс-конференция Зеленского

Новости » Политика     18.05.2020 - 19:24
В среду состоится пресс-конференция Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию 20 мая

На среду, 20 мая, готовится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. На данный момент согласовываются организационные детали.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Собеседник агентства подтвердил, что пресс-конференция запланирована на среду 20 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен провести пресс-конференцию с журналистами по итогам первого года своего президентства.

Отметим, что в прошлый раз президент Украины проводил пресс-марафон 10 октября 2019 года и продлился более 14 часов. Тогда пресс-конференция побила мировой рекорд по продолжительности.

Добавим, что Владимир Зеленский планирует сделать два крупнейших исламских праздника государственными. В ближайшее время такой статус получат праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам.

Также он заявил, что крымские татары должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне и согласовал назначение Эмине Джапаровой первым замминистра иностранных дел Украины.

Кроме того, Офис президента планирует создать рабочую группу по проблемам крымских татар, а также построить новую мечеть в Киеве.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийпресс-конференция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь