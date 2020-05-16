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Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам первого года своего президентства

Новости » Политика     16.05.2020 - 15:50
Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам первого года своего президентства
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский намерен провести общение со СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести пресс-конференцию с журналистами по итогам первого года своего президентства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общения со СМИ по итогам первого года своего президентства", - сообщил руководитель ОП Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" и ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Ермак обсудил с послами продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и Минский процесс.

В частности, главы дипломатических миссий в Украине приветствовали принятие Верховной радой закона о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ.

Кроме того, Ермак сообщил, что на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийПрезидент
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