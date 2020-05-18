Украина признает два крупнейших исламских праздника государственными

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В ближайшие дни президент подпишет соответствующий указ

Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что два крупнейших исламских праздника станут государственными в Украине. В ближайшее время будет подписан президентский указ.

Об этом он заявил на встрече с представителями крымскотатарского народа, передает сайт президента.

Сообщается, что на этой встрече Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Отметим, сегодня, 18 мая, в Украине траурный День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, посвященный памяти погибшим при депортации в 1944 году. Президент Владимир Зеленский почеркнул, что настанет тот день, когда крымские татары и украинцы смогут вернуться домой на полуостров после завершения его оккупации Россией.

Ряд международных партнеров Украины, в том числе США, выступил с требованиями от России немедленно вернуть полный контроль над Крымом. Кроме того, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин напомнила, что обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остаются непоколебимыми.

Автор: Иван Петров