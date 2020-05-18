ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина признает два крупнейших исламских праздника государственными

Новости » Общество     18.05.2020 - 16:16
Украина признает два крупнейших исламских праздника государственными
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В ближайшие дни президент подпишет соответствующий указ

Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что два крупнейших исламских праздника станут государственными в Украине. В ближайшее время будет подписан президентский указ.

Об этом он заявил на встрече с представителями крымскотатарского народа, передает сайт президента.

Сообщается, что на этой встрече Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Отметим, сегодня, 18 мая, в Украине траурный День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, посвященный памяти погибшим при депортации в 1944 году. Президент Владимир Зеленский почеркнул, что настанет тот день, когда крымские татары и украинцы смогут вернуться домой на полуостров после завершения его оккупации Россией.

Ряд международных партнеров Украины, в том числе США, выступил с требованиями от России немедленно вернуть полный контроль над Крымом. Кроме того, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин напомнила, что обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остаются непоколебимыми.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийПраздникиислам
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь