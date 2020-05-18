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У Зеленского создают рабочую группу для крымских татар и обещают новую мечеть в Киеве

Новости » Политика     18.05.2020 - 17:35
У Зеленского создают рабочую группу для крымских татар и обещают новую мечеть в Киеве
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Рабочая группа по крымским татарам будет работать при Офисе президента

Офис президента создаст рабочую группу по проблемам крымских татар. Кроме того, в Киеве планируется строительство новой мечети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на сегодняшней встрече с представителями крымскотатарского народа президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание рабочей группы в своем Офисе.

"Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались", - отметил он.

По его словам, рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

"Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его… Также на границе Херсонской области и Автономной республики Крым будет построен большой хаб", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сделает два крупнейших исламских праздника государственными. В частности, в ближайшее время такой статус получат праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам.

Кроме того, он заявил, что крымские татары должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне и согласовал назначение Эмине Джапаровой первым замминистра иностранных дел Украины.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКрыммечеть
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