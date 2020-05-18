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Стало известно, кто станет первым замглавы МИД Украины

Новости » Политика     18.05.2020 - 16:37
Стало известно, кто станет первым замглавы МИД Украины
Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)

Президент согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой

Первым заместителем министра иностранных дел Украины станет Эмине Джапарова. Соответствующее назначение уже согласовал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что сегодня на встрече с представителями крымскотатарского народа Зеленский, что они должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

"Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел", - говорится в сообщении.

Напомним, до сентября 2019 года Джапарова занимала пост первого замминистра информационной политики Украины. Входила в первую десятку партийного списка "Украинской стратегии" бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана на досрочных выборах в Верховную раду.

С 2011 года занималась журналистикой, работала ведущей, автором программ на крымскотатарском телеканале АТР. До этого 2002-2003 работала на общественных началах помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. В 2008-2010 работала в Департаменте культурного и гуманитарного сотрудничества МИД Украины.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийМИД УкраиныЭмине Джапарова
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