У середу відбудеться прес-конференція Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію 20 травня

На середу, 20 травня, готується прес-конференція президента України Володимира Зеленського. На даний момент узгоджуються організаційні деталі.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

Співрозмовник агентства підтвердив, що прес-конференція запланована на середу, 20 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський має намір провести прес-конференцію з журналістами за підсумками першого року свого президентства.

Зазначимо, що минулого разу президент України проводив прес-марафон 19-20 жовтня 2019 року. Прес-марафон президента розпочався о 10:00 у четвер, 10 жовтня, і тривав більше ніж 14 годин. Тоді прес-конференція побила світовий рекорд по тривалості.

Додамо, що Володимир Зеленський планує зробити два найбільших ісламських свята державними. Найближчим часом такий статус отримають свята Курбан-Байрам і Ураза-Байрам.

Також він заявив, що кримські татари повинні бути представлені на найвищому дипломатичному рівні і погодив призначення Еміне Джапарової першим заступником міністра закордонних справ України.

Автор: Анастасия Светлевская