Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести

Путін не відмовляється від своїх цілей

Про те, що Росія намагатиметься хоч якось відіграти провали кампанії осені 2022 року, говорять уже не перший місяць. За даними Bloomberg, Володимир Путін планує новий наступ на Україну і досі переконаний у готовності росіян миритися з будь-якими втратами.

Джерела видання зазначають, що наступ може розпочатися до того, як Україна почне отримувати танки західного зразка. Іншими словами, Росія має намір скористатися так званим "вікном можливостей", щоб покращити свої позиції.

Минулого тижня командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшас заявив, що РФ перейшла до тотальної війни, і зупинити її зможе лише достатня кількість обладнання, амуніції, озброєння та підготовленого особового складу ЗСУ, яке мають забезпечити союзники України. І якщо росіяни не перейдуть у наступ у найближчі тижні, то в кінці весни вже буде пізно.

"Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000 осіб, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси... І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що Путін змінив мету цього вторгнення, яке полягає в тому, щоб контролювати Україну", - говорив днями генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Фактор Герасимова

Про підготовку до великого наступу свідчить і зміна командувача окупаційних військ в Україні. У січні замість Сергія Суровікіна на цю посаду було призначено начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова.

Як пише The New York Times, ротація пов'язана з необхідністю навести лад у російській армії. Герасимов та міністр оборони РФ Сергій Шойгу були незадоволені оборонною позицією Суровікіна та виступили ідеологами "гіпернаступу" з потенційною початковою метою захопити Краматорськ. Ця пропозиція збіглася з позицією Путіна, який наполягає на необхідності взяти під контроль весь Донбас.

Коли буде наступ

Минулої неділі видання Financial Times назвало терміни в рамках наступних 10 днів. За словами неназваного радника української армії, було отримано надійні розвіддані про плани противника.

Фото: російські війська можуть перейти у "великий наступ" у другій половині лютого (GettyImages)

Імовірним місцем називають західну частину Луганської області у районі окупованого міста Кремінна та підконтрольного Україні Лиману (Донецька область). Передумови - Росія вже кілька тижнів збирає сили на цьому напрямі. На думку начальника Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Гайдая, до наступу треба бути готовим будь-якого дня після 15 лютого.

Міністр оборони Олексій Рєзніков застерігає від недооцінки ворога.

"Ми не можемо втрачати ініціативу. З огляду на те, що росіяни живуть символікою, вони можуть щось спробувати зробити до 24 лютого", - наголосив він, маючи на увазі річницю повномасштабного вторгнення.

Певний рух уже відбувається

Опитані РБК-Україна експерти сходяться на думці, що швидше за все ознаки цього наступу спостерігаються вже сьогодні. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що не прив'язуючись до дат, можна тією чи іншою мірою констатувати збільшення інтенсивності боїв на Сході.

Зокрема, запеклі битви ведуться на Бахмутському напрямку, у південних та північних околицях міста, а також у районі Вугледару та Кремінній. Ситуація така, що протягом 10 днів або двох тижнів супротивник ще більше збільшить свої можливості. Але вони будуть обмежені північним сходом, сходом та південним сходом. Іншими словами, якщо майбутній наступ і можна з натяжкою назвати великим, він буде строго локалізованим.

Військовий експерт Роман Світан у коментарі РБК-Україна наголошує, що певний рух розпочався після Різдва 7 січня на 200-кілометровій ділянці фронту від Вугледару до Куп'янська (Харківська область). Однак це точно не масштабний наступ, оскільки росіяни виконуватимуть завдання з видавлювання Сил оборони з Донецької області.

Тиск на українських військ зріс локально в районі Соледара, Бахмута, Клещіївки, Курдюмівки, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, Білогорівки, Кремінної, Сватового та Куп'янська. І він пов'язаний із нарощуванням російських військ, які постійно заходять до України.

"Вони заходять, розташовуються, їм ставлять бойові завдання, вони виходять на певні рубежі і починають наступальні дії. Поки вони впираються в жорстку лінію оборони, яку утримують українські війська", - зазначив він.

Напрямки під ударом

Міністр оборони Олексій Рєзніков виділяє два основні напрямки, які можуть опинитися під загрозою, - Донбас та південь України. Головне управління розвідки уточнює, що противник може ще більше активізуватись у Донецькій, Луганській областях, а також розпочати рух у Запорізькій області. При цьому у Херсонській області та Криму ворог триматиме оборону.

Фото: Олексій Резніков вважає, що наступ Росії може розвиватися на кількох напрямках (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Олександра Мусієнка, на сьогодні можна говорити про те, що Донецький та Луганський - це основні напрямки.

"Третій - допоміжний або другорядний - це Запорізький напрям, у разі якщо противник досягне успіху щодо просування в Донецькій області і йому вистачить ресурсів, сил та засобів для подальшого наступу", - зазначив він.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) сумнівається у перспективах росіян на півдні. За оцінками аналітиків, вони зібрали в районі Маріуполя 30 000 військових, але всі вони будуть переміщені саме під Бахмут і на захід Луганської області. Тому принаймні поки що загроз для Запорізької області вони не бачать.

Яка ціль

Оперативна ціль на даному етапі - захопити всю Донецьку область. Оскільки, за даними британської розвідки, найближчим часом Росія навряд чи зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на кінець війни.

Військовий експерт Роман Світан називає окупацію всього Донбасу давньою мрією росіян.

"Плюс частина Харківської області - це східне узбережжя Оскольського водосховища. Вони спробують від Куп'янська рухатися у бік Лимана, тобто видавити наші війська за Сіверський Донець", - вважає він.

Водночас, на думку Олександра Мусієнка, захоплення Донецької області - це завдання мінімум, від якого можуть залежати подальші плани на Запорізьку область. Але зараз противник вважає за краще не сильно ризикувати і готовий просуватися менш швидкими темпами, фактично вигризаючи кожен метр української території. Тобто зробити ставку на повільний, але впевнений поступ, який може гарантувати хоч якийсь успіх.

Як може розпочатися анонсований наступ

Багато залежатиме від чисельності російських військ. За даними Головного управління розвідки, для наступальних операцій навесні та влітку планується мобілізація ще від 300 до 500 тисяч росіян.

Спрогнозувати те, як може розпочатися анонсований наступ, можна виходячи з концентрації сил та засобів. Наразі основні сухопутні сили РФ сконцентровані на сході, північному та південному сході. Така локалізація свідчить про те, що не варто чекати на щось схоже на 24 лютого 2022 року з масованими ракетними ударами по Києву або рухом на Чернігівський чи Сумський напрямок.

"Ракетні атаки, безумовно, можуть здійснюватися, доки росіяни мають запаси. Чи буде наступ підтриманий ударами з повітря із залученням авіації? Можливо. Але не треба забувати, що Україна має засоби, які можуть збивати ці повітряні цілі. Як все відбуватиметься? Буде видно з того, як розвиватимуться бойові дії", - зазначив у коментарі РБК-Україна Олександр Мусієнко.

Водночас він схиляється до того, що все відбуватиметься приблизно так, як і зараз, з тією різницею, що тиск на українські позиції посилиться.

Але, як зазначає Роман Світан, цей тиск буде йти по висхідній. А пік, швидше за все, припаде на третю декаду лютого, коли зайде ще близько 100 тисяч росіян, яких поступово перекидають на територію України. За його оцінкою, загалом вороже угруповання налічуватиме близько 400 000 військових, половина з яких - 200 000 - буде на Донецькому фронті.

"Жодних проривних ударів, що розрізають, вони завдати не зможуть, оскільки ми їх купіруємо ще на початку. Ми бачимо їхній рух, місце розташування і відстежуємо дислокацію. Ми їм не даємо навіть зібратися на глибині 80 км від лінії фронту. А без певних заходів на дивізійному рівні на відстані 30-40 км від фронту вони не зможуть вжити масштабних дій", - наголосив він.

При цьому він додав, що 400 000 - це загальна кількість військ, яка розмазана по 1000-кілометровій ширині фронту від Кінбурнської коси до Куп'янська. А це означає, що немає загрози обвалення фронту навіть на Донецькому напрямку. Не в останню чергу тому, що, як мінімум, до самого Дніпра вся глибина насичена нашими військами і у росіян не буде оперативного простору на Лівобережжі.

Чи є загроза для Києва та півночі України

Українська сторона зараз виключає такий сценарій. Як заявив представник ГУР Андрій Черняк, Росія використовує білоруську територію для підготовки мобілізованих солдатів. І не має достатніх сил та засобів, щоб у найближчі тижні перейти у наступ з цього напряму. Як і немає загрози залучення Білорусі до війни проти України.

Фото: командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк говорить про відсутність загроз для Києва найближчими тижнями (Віталій Носач/РБК-Україна)

В інтерв'ю РБК-Україна командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що для формування ударного угруповання противнику треба щонайменше два-три місяці.

"Ми не виключаємо, що такий наступ може бути. Основне завдання агресора - захопити та змінити владу в Україні. Поки воно не буде виконана, Росія не зможе повністю контролювати Україну. Тому цей напрямок ми не виключаємо з переліку загрозливих", - зазначив він.

За його словами, багато залежатиме від того, чи доб'ється російська армія успіху на Донбасі. Якщо так, то спроба захопити столицю України може повторитись. Але сформовані бригади із озброєнням від західних партнерів спробують завдати значних втрат противнику ще на сході.

Україна готова розбити план "великого наступу" Путіна

Українська влада переконує населення в тому, що військові готові до будь-якого розвитку подій. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, усі розуміють загрози та виклики, і "дуже потужно" до них готуються.

Міністр оборони Олексій Резніков наголошує, що Україна має необхідні резерви, щоб стримати росіян, і продовжує їх накопичувати. А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заспокоює українців тим, що план великого наступу Путіна обов'язково провалиться. Замість нього буде український план: деокупація, репарація та трибунал.

А президент Володимир Зеленський каже, що немає альтернативи тому, щоб захиститись та перемогти.

"Як би не було важко і яким би не був тиск, ми повинні вистояти. Маємо використовувати і використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію і давати нашим людям нові можливості пройти цей скрутний час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти", - зазначив він в одному з недавніх звернень.

Чого чекати найближчими місяцями

Перспектива найближчих кількох місяців залежить від багатьох чинників. У тому числі від постачання західних озброєнь та можливостей України оперативно задіяти їх на фронті.

Роман Світан вважає, що Росія цілком може загрузнути на Донецькому та Луганському напрямі, намагаючись продавити українську оборону, як мінімум до весняної відлиги. Але з підходом техніки та боєприпасів на якомусь етапі співвідношення вирівняється. І далі військовий експерт висуває оптимістичний прогноз.

"Поки вирівняється загальний тиск і стабілізується фронт, українські війська виходитимуть до Азовського узбережжя. Тобто, можливо, десь на початку березня, залежно від погоди. Дуже сильно погода впливає на прийняття рішень, оскільки важка техніка в'язне у розмитому ґрунті... Наприкінці лютого або на початку березня розпочнеться рух українських військ у бік Азовського моря, причому інтенсивність буде приблизно така сама, як у росіян: вони давитимуть з боку Донбасу і намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької області, а ми йтимемо з-під Запорізького. фронту у бік узбережжя", - каже Світан.

Виходом до моря українські війська переріжуть сухопутний коридор, зачищатимуть Херсонську та Запорізьку області та паралельно заходитимуть до Криму. При цьому, схоже, експерт не погоджується з думкою, що війна має закінчитися там, де і почалася 2014 року, - на півострові.

"Я думаю, за літо ми точно вирішимо питання з Кримом, і десь до осені далі займатимемося Донбасом, виходячи з тих сил і засобів, які будуть у нас і росіян. Це складно, але все залежить від того, яку номенклатуру і у якій кількості нам передасть Захід. Чим більше вони нам передадуть, тим легше і швидше ми звільнимо Донбас", - додав він.