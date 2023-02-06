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У ГУР назвали три напрями можливих наступів Росії

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Понеділок 06 лютого 2023 12:17
У ГУР назвали три напрями можливих наступів Росії Фото: у ГУР назвали три напрями можливих настань Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Головному управління розвідки Міноборони України визначили три напрями можливих наступів російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал "Під знаком сови", опублікований на сайті ГУР.

"Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути в Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, в Запоріжжі. При цьому в Херсонській області та в Криму війська РФ вестиму оборону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ГУР зазначають, що Росія планує мобілізувати до армії від 300 до 500 тисяч осіб для забезпечення проведення наступальних операцій на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року.

За даними розвідки, нова хвиля мобілізації в Росії триватиме до двох місяців, але реалізація планів РФ перебуває у прямій залежності як від оснащення російських резервістів, так і від рівня, якості та темпів західної військової підтримки українських захисників.

Там наголосили, що наказ про мобілізацію 500 тисяч призовників у січні – це на додаток до 300 тисяч мобілізованих у жовтні 2022 року.

"Це ще одна очевидна ознака того, що путінський Кремль не має наміру припиняти війну", - вважають розвідники.

Нагадаємо, за даними розвідки, російський президент Володимир Путін наказав військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня .

При цьому, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ вже готові до можливого наступу російських військ у лютому.

Як повідомляє британське видання Financial Times, Росія планує розпочати новий наступ протягом 10 днів.

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