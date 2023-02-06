У ГУР назвали три напрями можливих наступів Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал "Під знаком сови", опублікований на сайті ГУР.

"Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути в Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, в Запоріжжі. При цьому в Херсонській області та в Криму війська РФ вестиму оборону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ГУР зазначають, що Росія планує мобілізувати до армії від 300 до 500 тисяч осіб для забезпечення проведення наступальних операцій на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року.

За даними розвідки, нова хвиля мобілізації в Росії триватиме до двох місяців, але реалізація планів РФ перебуває у прямій залежності як від оснащення російських резервістів, так і від рівня, якості та темпів західної військової підтримки українських захисників.

Там наголосили, що наказ про мобілізацію 500 тисяч призовників у січні – це на додаток до 300 тисяч мобілізованих у жовтні 2022 року.

"Це ще одна очевидна ознака того, що путінський Кремль не має наміру припиняти війну", - вважають розвідники.