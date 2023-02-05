У Росії недостатньо сил для наступу на Запоріжжя, - ISW
Російські окупанти наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що загарбники у Маріуполі розповідають місцевому населенню, що отримали наказ про наступ на Вугледар, райони на південний захід від Бахмута, Запоріжжя та Запорізьку область.
Росіяни зібрали на маріупольському напрямку 30 тисяч своїх військових. Однак, за оцінками ISW, всі ці сили ворог готує для спроби наступу в Луганській області та неподалік Бахмута.
"Своєю чергою українські військові поінформували, що окупанти не зібрали достатньо потужного ударного угруповання для наступу на Запоріжжя. А всі заяви РФ про успіхи на цьому напрямку були лише інформаційно-психологічною операцією, щоб спробувати розосередити українські сили", - мовиться у звіті.
В Інституті вивчення війни додали, що зібраних у Маріуполі 30 тисяч солдатів недостатньо, аби атакувати Запоріжжя - місто з приблизно 750 тисячами населення, - одночасно продовжуючи наступальні операції з оточення Бахмута та починаючи новий великий удар у Луганській області.
Ключові висновки ISW:
- Міноборони РФ розпочало низку заходів щодо реструктуризації та консолідації сукупності нерегулярних сил, які підтримують війну Росії в Україні, у звичайні збройні сили РФ.
- Рішення Міноборони РФ здійснити значні структурні реформи під час підготовки до великого наступу на сході України, ймовірно, є спробою начальника генштабу РФ Валерія Герасимова швидше завершити реформи, попри те, що він часто користується прихильністю російського диктатора Володимира Путіна.
- Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин надмірно компенсує свій спад впливу тим, що продовжує називати себе єдиним переможцем у Бахмутському районі.
- Україна та РФ обміняли 63 російських військовополонених на 116 українських військовополонених.
- Російські війська вели обмежені наступальні дії на північний захід від Сватового і продовжували наступальні дії в районі Кремінної.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Вугледара, але знизили темпи наступу на західних околицях Донецька.
- Українські війська продовжують обстріли російських військових на лівому березі Дніпра у Херсонської області.
- Російська влада намагається активізувати зусилля з формування збройних сил, залучаючи ширші кадри.
Нагадаємо, російські окупанти готують у Маріуполі війська та техніку для атак на Вугледар.
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