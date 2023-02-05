У Росії недостатньо сил для наступу на Запоріжжя, - ISW

Російські окупанти наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що загарбники у Маріуполі розповідають місцевому населенню, що отримали наказ про наступ на Вугледар, райони на південний захід від Бахмута, Запоріжжя та Запорізьку область.

Росіяни зібрали на маріупольському напрямку 30 тисяч своїх військових. Однак, за оцінками ISW, всі ці сили ворог готує для спроби наступу в Луганській області та неподалік Бахмута.

"Своєю чергою у країнські військові поінформували, що окупанти не зібрали достатньо потужного ударного угруповання для наступу на Запоріжжя. А всі заяви РФ про успіхи на цьому напрямку були лише інформаційно-психологічною операцією, щоб спробувати розосередити українські сили", - мовиться у звіті.

В Інституті вивчення війни додали, що зібраних у Маріуполі 30 тисяч солдатів недостатньо, аби атакувати Запоріжжя - місто з приблизно 750 тисячами населення, - одночасно продовжуючи наступальні операції з оточення Бахмута та починаючи новий великий удар у Луганській області.

Ключові висновки ISW: