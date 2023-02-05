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Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти

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Неділя 05 лютого 2023 21:27
Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Росія планує зробити у лютому щось символічне. Україна не має іншої альтернативи, ніж захиститися і перемогти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

"Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному поліі", - заявив він.

Президент підкреслив, що зараз дуже важко на Донеччині, оскільки там йдуть запеклі бої.

"Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати й використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що ЗСУ вже готові до можливого наступу російських військ у лютому.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін готує своє населення до тривалої війни проти України.

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